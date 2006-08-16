به گزارش خبرگزاري مهر ، صبح امروز در مراسم توديع و معارفه شهردار منطقه 20 رضا سترگ شهردار سابق منطقه 20 با اشاره به وضعيت خاص اين منطقه گفت: منطقه 20 به دليل حاشيه اي بودن و 240 كيلومتر مربع حريم كه 34 روستا آن را در برگرفته همچنين وجود دو گسل زلزله خيز در جنوب و شمال ري ، وجود بافت هاي فرسوده وسيع و همچنين قبرستان هاي متروكه اي كه همواره فشارهاي متعددي براي دفع اموات در اين زمينه وجود داشته از اهميت ويژه و حساسي برخوردار است.

وي افزود: وجود حرم نوراني حضرت عبدالعظيم از يك سو و همچنين كمبودها و مشكلات فرا روي اين منطقه از سوي ديگر اين منطقه را با شرايط خاصي مواجه كرده است.

شهردار سابق منطقه 20 با اشاره به فعاليت هاي صورت گرفته در اين منطقه گفت: طي سال گذشته فعاليت هاي حوزه اجتماعي و فرهنگي اين منطقه بيش از 30 درصد افزايش يافته است.

سترگ ادامه داد: همچنين به دليل زلزله خيز بودن اين منطقه بحث احداث ده سوله بحران در اين منطقه قطعي شده كه ظرف چندماه آينده تعدادي از آنها به بهره برداري خواهد رسيد كه قرار است از اين مجموعه ها در مواقع غيرضروري براي ورزش بانوان منطقه استفاده و تجهيز شود.

وي با اشاره به وجود 100 زمين ورزشي آسفالت و همچنين چمن مصنوعي براي ورزش و بازي نوجوان و جوانان اين منطقه گفت: شهر ري با وجود جمعيت 800 هزار نفري از داشتن زائرسراي مناسب وهتل محروم است كه در اين راستا با تلاش بسيار طرح پارك زائر را براي اقامت مسافران در جنوب و شرق محدوده هاي اطراف حرم ايجاد كرده ايم.

سترگ با اشاره به محروميت مردم اين منطقه از امكاناتي همچون سونا و استخر و سينما ، افزود: طبق هماهنگي هاي انجام شده با شركت توسعه فضاهاي فرهنگي قرار است سه سالن سينما در كنار فروشگاه شهروند شهر ري احداث شود كه اميدواريم شهردار جديد اين منطقه پيگيري لازم را در اين زمينه انجام دهد.

وي همچنين با اشاره به وضعيت ترافيكي منطقه شهر ري ، گفت: باز شدن كمربندي شهر ري و پل راه آهن تاثير زيادي در وضعيت ترافيكي محدوده خواهد داشت.

به گفته سترگ ، همچنين طرح بزرگ احداث پارك بزرگ ري در دستور كار شهرداري منطقه قرار دارد كه با احداث اين پارك بزرگ يك متر به سرانه فضاي سبز منطقه اضافه خواهد شد.

به گزارش سما ، در ادامه معاون امور مناطق شهرداري تهران با اشاره به اولويت هاي سال جاري معاونت مناطق شهرداري تهران ، گفت: بر اساس ديدگاه شهردار تهران ، رويكرد شهروندمداري و محله گرايي و توجه ويژه به شوراياري هاي محلات و همچنين جذب مشاركت و حضور مردم محلات مهم ترين اولويت و رويكرد معاونت امور مناطق در سال جاري است.

فرهاد يعقوبي افزود: اگرچه شهرداري يك نهاد اجتماعي خدماتي است اما شهروندان تهراني عمدتا شهرداري را يك نهاد صرفا خدماتي با چهار آيتم رفت و روب ، فضاي سبز ، زيباسازي و جمع آوري زباله ها مي شناسند و اگرچه كارهاي زيرساختي در مجموعه شهر مي تواند در دراز مدت اثرگذار باشد اما شهروندان به كارهاي روزمره شهرداري توجه ويژه اي دارند و اگر يك روز زماني كه از منزل خود خارج مي شوند زباله هاي جمع آوري نشده را درمقابل درب منزل خود ببينند از همان جا عملكرد مديريت شهري را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند.

وي با اشاره به راه اندازي دو سامانه 137 و 1888 در مجموعه شهرداري تهران گفت: هدف از اجراي طرح جهادي 137 بسيج همه امكانات شهرداري در مناطق و استفاده مطلوب و بهينه از توانايي و امكانات مديريت شهري است ، به گونه اي كه تغييرات مثبت حاصل از اين طرح منجر به تحول و رشد عظيم در سطح مناطق شوند به گونه اي كه اين تغييرات كاملا براي مردم ملموس باشد.

يعقوبي با تاكيد برجلوگيري از اجراي كارهاي روبنايي ، كم اثر و عوام فريبانه به جاي كارهاي ماندگار و اثرگذار ، افزود: سامانه 1888 شهرداري تهران براي نظارت همگاني مردم طرح شكايات و انتقادات از مسئولين شهرداري هاي مناطق و عملكرد آنها راه اندازي شده است.

معاون امور مناطق شهرداري تهران با تاكيد بر اولويت دادن به پروژه هاي نيمه تمام در سطح شهر در سال جاري گفت: تا امروز اكثر پروژه هاي عمراني و ترافيكي در سطح شهر بر اساس زمان بندي مشخص شده پيش مي رود و تعدادي از آنها نيز داراي روزشمار است كه تلاش مي كنيم با سرعت هرچه تمام طبق زمانبندي مشخص شده پروژه ها را به اتمام برسانيم

يعقوبي با اشاره به اجراي طرح مكانيزه خدمات شهري در تهران گفت: بر اساس برنامه در سال جاري بايد 1100 دستگاه خودروي مكانيزه جمع آوري زباله به طرح مكانيزاسيون خدمات شهري اضافه شود كه با اين كار تلاش مي كنيم تمام مناطق شهر تهران را تا پايان امسال تحت پوشش طرح مكانيزاسيون خدمات شهري قرار دهيم.

وي تصريح كرد: با اجراي طرح جمع آوري مكانيزه زباله ها روش دستي و سنتي قديمي كم كم جاي خود را به رفت و روب و جمع آوري مكانيزه زباله ها خواهد داد.