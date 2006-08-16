مشكل تئاتر دانشجويي كمبود بودجه است

اين فارغ التحصيل كارشناسي ارشد تئاتر دانشگاه هنر به خبرنگار "مهر" گفت: "سطح آموزشي در دانشكده هاي ويژه تئاتري بسيار پائين است و در مقايسه با هيأت علمي دانشكده هاي صنعتي به لحاظ علمي قابل مقايسه نيستند و در سطح بين المللي و آكادميك چندان شناخته شده نيستند."



سعيد هاشمي‌پور ادامه داد: "فعاليت تئاتري در دانشكده هاي غيرهنري نيز زير نظر مديران فرهنگي اين دانشكده هاست كه اكثر اين مديران جديد فرهنگي در دانشگاهها حامي خوبي براي كارهاي فرهنگي دانشجويان نيستند. با تغيير مديران فرهنگي وزارت علوم حمايت مالي از گروههاي تئاتر دانشجويي بيشتر شده، اما باز هم اين حمايت كافي نيست."





صحنه اي از اجراي "بازي ناتمام"

وي درباره فرم اجرايي نمايش جديد خود نيز گفت: "اين نمايش از نظر فرم اجرايي رئاليستي صرف نيست و روايت و نشانه هايي دارد كه خارج از قراردادهاي رئاليسم است. در طول تمرين به سمت روايي شدن رفتيم و از رئاليسم دور شديم و به نوعي فاصله گذاري در كار بيشتر شد."هاشمي‌پور كه خود متن اين نمايشنامه را نوشته، در مورد علت انتخاب يك طبقه اجتماعي براي همه شخصيت هاي نمايش نيز گفت: "به نظر من خيلي اوقات مشكلات طبقه جامعه پائين شهر اجتماع براي طبقه متوسط به بالاي جامعه مسخره و كوچك به نظر مي آيد. در حالي كه برخي اوقات سوء تفاهم هاي بسيار كوچك براي اين طبقه اجتماع موجب ايجاد اتفاقات بزرگي مي شود. سعي من در اين نمايش اين بوده كه از يك موضوع ساده نمايشي پيچيده خلق كنم."اين كارگردان جوان ضمن انتقاد از هنرمنداني كه در آثار خود چندان توجهي به رويكردهاي اجتماعي مختلف نمي كنند، تصريح كرد: "هنرمنداني كه به مضامين اجتماعي در آثار خود توجه دارند، تنها به بررسي مشكلات روابط بين پسرها و دخترها مي پردازند و از بسياري ديگر مشكلات اجتماعي غافل مي مانند.""بازي ناتمام" با حمايت وزارت علوم تا پايان ماه جاري در تالار مولوي اجرا مي شود. هر چند كارگردان آن معتقد است حمايت وزارت علوم از اجراهاي دانشگاهي بيشتر از سال هاي قبل است، اما باز هم كافي نيست.