تروريسم به شدت فرانسه را تهديد مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه استاندارد،"نيكولا ساركوزي" در ادامه سخنان خود كه از شبكه 2 تلويزيون فرانسه پخش مي شد، تصريح كرد : تروريسم در سطح بسيار بالاي آن به عنوان تهديد بزرگي براي فرانسه به شمار مي آيد .

وزيركشورفرانسه افزود : كارشناسان مسائل تروريسم در فرانسه اعلام كرده اند كه بايد با جدي گرفتن طرح حمله تروريستي در لندن، از تكرار چنين حوادثي در اين كشور جلوگيري هاي لازم به عمل آيد .

وي با بيان اينكه، خطر تروريسم بايد بيش از پيش جدي تلقي شود، اظهار داشت : فرانسه در نظر دارد تدابير امنيتي شديدي را براي مقابله با هرگونه تهديد تروريستي اتخاذ كند .

اين درحالي است كه وزراي كشور اعضاي اتحاديه اروپا امروز در لندن گردهم آمده تا درباره راهكارهاي لازم در جهت مبارزه با تروريسم گفتگو و تبادل نظر كنند .

هفته گذشته اداره مركزي پليس لندن ( اسكاتلند يارد) اعلام كرد : پليس اين كشور يك طرح تروريستي مهم براي منفجر كردن هواپيماي در حال پرواز بين انگليس و آمريكا را خنثي كرده است.

اين كشور بلافاصله دروضعيت آماده باش بسيار بالا قرار گرفت. طي دو شب گذشته تاكنون پليس انگليس تعداد زيادي را در لندن دستگير كرد.پس از اقدام پليس، امنيت در همه فرودگاههاي انگليس افزايش يافته و اقدامات امنيتي ديگري نيز براي همه پروازها انجام شد.



ادعاي مقامهاي انگليسي مبني بر افشاي طرح انفجار هواپيماها در حالي مطرح شده است كه سفير سابق انگليس در ازبكستان، با تبليغاتي خواندن افشاي طرح انفجارهواپيماها درلندن تاكيد كرد: بوش و بلربراي فرار از مشكلات سياسي پيش روي خود به دنبال ايجاد 11 سپتامبر جديد هستند.

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا هم مدعي شد كه تروريسم اين كشور را تهديد مي كند تا به اين بهانه به اقدامات غير قانوني و نقض حقوق بشر در جهان ادامه دهد.