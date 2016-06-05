فعالیت ۷ مرکز سیار روستایی کانون پرورش فکری در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد‌رضا جوادی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران پیرامون برنامه های اوقات فراغت این کانون با بیان اینکه در سه سال گذشته فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این استان در حوزه فرهنگی، دینی و علمی تخصصی‌تر شده است، گفت: در برخی موارد افزایش مراکز کانون ها نیز بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه بر توسعه مراکز شهری و روستایی تمرکز داشته ایم، گفت: در حال حاضر تعداد مراکز کانون ها در استان همدان به ۳۹ مرکز رسیده و تا پایان سال یک مرکز سیار روستایی نیز به مراکز افزوده می شود.

وی با بیان اینکه با توجه به منابع محدود و خط مشی سیاست‌ها برغنی‌تر کردن امکانات فرهنگی متمرکز شده است، افزود: در همه شاخص‌ها با توجه به افزایش نیافتن نیروی انسانی، فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۷ درصد رشد داشته است.

برای راه اندازی هر مرکز به طور متوسط ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار صرف شده است

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان با بیان اینکه به تازگی چهار مرکز سیار در استان همدان راه اندازی شده است، گفت: مرکز شماره ۲ شهرستان نهاوند و سه مرکز سیار در شهرستان‌های فامنین، بهار و همدان فعال شده که برای راه اندازی هر مرکز به طور متوسط ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

جوادی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی کانون پرورش فکری برنامه‌ریزی‌هایی را انجام داده است و در این بخش ضمن انعقاد تفاهم نامه هایی با ادارات و سازمان ها گفتمان‌سازی در حوزه فرهنگی در سنین کودکی و نوجوانی در لابه‌لای نشست‌ها و کارگاه‌ها در قالب بحث‌های آزاد انجام می‌شود، گفت: سعی برآن است که الگوی عینی برای کودکان ارائه شود.

وی با بیان اینکه مدیریت صحیح الگوی مصرف انرژی برای کودکان باید به صورت عینی و عملی در جامعه الگوسازی شود، عنوان کرد: یکی دیگر از هدفگذاری‌های کانون پرورش فکری، افزایش بهره‌وری کار با امکانات موجود و فعلی در کانون است که باید در قالب برنامه درازمدت انجام شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان در خصوص بحث اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اظهار کرد: امسال شعار «شادی، لذت و خلاقیت» برای اوقات فراغت جامعه هدف مدنظر قرار گرفته و فعالیت های عام فرهنگی، فعالیت های کارگاهی، فعالیت در حوزه کتاب و کتابخوانی و ویژه برنامه های محوری و اردویی برای اوقات فراغت کودکان و نوجوانان برنامه ریزی شده است.

جوادی با تاکید بر اینکه توسعه کتاب و کتابخوانی با توجه به سرانه پایین کتابخوانی در سنین کم باید انجام شود، گفت: تقویت روحیه کار گروهی، نگاه ویژه در رشد و بروز تفکر نقادانه در کودکان و نوجوانان، توجه ویژه به رشد عنصر خلاقیت در کودکان و نوجوانان، توجه به آیین‌های بومی و محلی مبنای برنامه‌های کانون است.

برنامه های کانون فرایندمحور است و جزیره ای یا جهشی عمل نمی کنیم

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان با بیان اینکه برنامه های کانون فرایندمحور است و جزیره ای یا جهشی عمل نمی کنیم، بیان کرد: امسال در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طول دوره‌های کارگاه‌های تابستانی دو برابر رشد داشته است.

جوادی با بیان اینکه پارسال ۲۶۰ هزارنفر عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان بودند که با افزایش ۱۰ درصدی در سال جاری رساندن این عدد به ۲۸۶ هزار نفر برنامه ریزی شده است، گفت: ثبت نام ها از سه هفته قبل آغاز شده و تا ۲۲ خرداد ماه ادامه دارد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان با بیان اینکه جامعه هدف این مجموعه کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۷ سال را شامل می شود، گفت: برای گروه سنی ۶ سال نیز کارگاه هایی برگزار می شود.

وی از افتتاح اولین مرکز سیار شهری کانون در سال گذشته خبر داد و با بیان اینکه این مرکز سیار حاشیه شهرهمدان را پوشش می دهد، گفت: کودکان و نوجوانان این مناطق نیز باید از امکانات کانون بهره مند شوند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان با اشاره به وجود ۱۰۶۹ روستا در استان همدان و بیان اینکه برای هر ۲۰ روستا یک مرکز سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نظر گرفته می شود، عنوان کرد: بسیاری از روستاها در استان همدان در حاشیه نزدیک شهرها قرار دارند و از امکانات شهری استفاده می کنند.

وی از وجود ۷ مرکز سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان همدان خبر دادو گفت: به زودی ۶ مرکز دیگر نیز به این تعداد افزوده می شود.

جوادی در خصوص تعداد مراکز سیار روستایی و شهری در استان اظهار کرد: مراکز سیار روستایی هم اکنون ۳۹ مرکز است که امیدواریم امسال به ۴۰ مرکز سیار روستایی برسد.