به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد یزدی روز یکشنبه در همایش تبیین شاخصههای خط امام خمینی(ره) که در سپاه استان قم برگزار شد به تاکید مقام معظم رهبری در مورد انقلابی ماندن حوزه علمیه اشاره کرد و مسئولیت استادان و دست اندرکاران حوزههای علمیه را در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مهم دانست.
این استاد حوزه به استادان و طلاب حوزههای علمیه توصیه کرد که در کنار توجه به مسائل علمی و تهذیبی، نسبت به شرایط کشور و مسائل بینالملل بیتفاوت نباشند.
به گفته رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه، اگر حوزویان نسبت به مسائل انقلاب و نظام اسلامی بیتفاوت باشند خطر بازگشت حوزه علمیه به دوران قبل از انقلاب جدی میشود.
وی تاکید کرد: اگر حوزویان نسبت به تحولات جهان اسلام غفلت کنند، خدای ناکرده زمینه تسلط دشمنان بر مسلمانان فراهم میشود.
آیتالله یزدی در بخش دیگری از سخنان خود نقش سپاه را در حراست از انقلاب اسلامی، مهم برشمرد و از نیروهای سپاه خواست که در وهله نخست نسبت به مبانی و ارزشهای اصلی انقلاب اسلامی شناخت کافی داشته باشند و در مرحله بعد، این ارزشها را در جامعه ترویج دهند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه، انقلابی بودن را به معنای حساس بودن نسبت به ارزشهای اسلامی دانست و تاکید کرد که نباید در جامعه اسلامی نسبت به مسائل ضد ارزش بیتفاوت بود.
وی تصریح کرد: حفظ ارزشهای نظام اسلامی مسئولیت بسیار سنگینی است، بنابراین نباید در این زمینه غفلت شود.
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