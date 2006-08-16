به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران اعلام كرد روزهاي پنج شنبه و شنبه 26 و 28 مردادماه ساعت 30/16 به ترتيب فيلم هاي "طرف ويبورگ" و "دن كيشوت" محصول سال هاي 1939و 1957 ساخته گريگوري كوزينتسف به تماشا درخواهند آمد.

"طرف ويبورگ" حكايت كارگر ساده يك كارخانه است كه پس از پيروزي انقلاب به يكي از پست هاي اجرايي در اقتصاد ملي كشور گمارده مي شود، اما او هيچ اطلاعي از سيستم هاي مالي ندارد و ... فيلم "دن كيشوت" هم بر مبناي اثر جاودان سروانتس روايتگر نجيب زاده اسپانيايي است كه بر اثر قصه هاي شواليه گري دچار توهم مي شود و تصميم مي گيرد دنياد را از پليدي ها برهاند. او همراه نوكرش سانچو راهي مي شود تا خواسته هايش را محقق كند.

موزه هنرهاي معاصر تهران در خيابان كارگر شمالي، جنب پارك لاله واقع است و ورود علاقمندان غير از اعضا سينماتك با تهيه بليت ورودي ميسر است.