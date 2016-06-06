مراسم نکوداشت شهریار پرهیزگار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت حافظ و داور بین المللی قرآن، شهریار پرهیزگار با حضور وی و تنی چند از شخصیت های قرآنی کشور عصر دیروز، یکشنبه ۱۶ خرداد در خبرگزاری فارس برگزار شد.

نظام الدین موسوی، مدیرعامل خبرگزاری فارس در این مراسم گفت: این جلسه پاسداشت و تقدیر از مردی است که به واسطه تنفس در فضای کلام الله مجید و تلاش و جهدی که در مسیر نشر و گسترش معارف الهی و کلام الهی داشته است به نوعی به گردن همه مردم ایران و مسلمانان حق دارد.

وی افزود: خود استاد پرهیزگار تاکید دارد که هر چه هست به واسطه قرآن و تمسکی است که به کلام الله مجید داشته ام. هر چه همه ما داریم و اساتید این عرصه دارند از دولت قرآن است اما این عرصه هم عرصه هر کسی نیست. حقیقتا تلاش و مجاهدت شایانی می خواهد که فردی از بسیاری از مواهب و لذایذ و خوشگذرانی های روزمره بگذرد و زندگی خود را فدای قرآن کند. باید گوشه چشمی از پروردگار داشته باشد که انسان به این وادی کشانده شود. این توفیق بزرگ را خداوند نصیب استاد پرهیزگار کرده است.

موسوی ادامه داد: امروز کمتر ایرانی است که در کار حفظ و قرآئت و صوت و تجوید قرآن باشد و با چهره استاد پرهیزگار آشنا نباشد. گوش های همه ما صوت و ترتیل ایشان را شنیده است. ایشان با صوت زیبا و ترتیل و حفظ قرآن کریم نشان دادند که هنوز هم دود از کنده بلند می شود.

مدیرعامل خبرگزاری فارس ادامه داد: ایشان در عرصه های بین الملی خوش درخشیدند و نام جمهوری اسلامی ایران را در مجامع بین المللی متعالی کردند.

در ادامه استاد ادیب زاده اولین استاد پرهیزگار گفت: ۴۰ سال پیش آقای شهریار به مسجد ما آمدند. پدرشان که خانه شان کنار مسجد بود او را به مسجد آورد که از اول ماه رمضان تا پایان این ماه جلسه قرآن داشتیم. قبل از انقلاب هم این گونه جلسات شخصی بود. ما هر شب رمضان آیاتی می خواندیم و هر شب حدیثی از نهج الفصاحه می خواندیم و به نفر اول تا سوم جایزه می دادیم. جایزه هم ساعت بود که آن هم از پول خودم تهیه می کردم.

وی افزود: در آخر ماه مبارک رمضان مسابقه را برگزار کردیم و آقا شهریار نفر اول این مسابقه شد. ساعت را به او دادم و او در خاطراتش آورده است که از مسجد تا خانه که ۳۰۰ متر فاصله داشت دوان دوان و خوشحال دوید.

ادیب زاده ادامه داد: از پدر ایشان بی نهایت سپاسگزارم که با چه عشق و علاقه ای این بچه را به مسجد می آوردند و آموزش قرآن می دیدند. ۳۰ سال از آن سالها گذشته است البته چهره ایشان را از تلویزیون می دیدم.

حجت الاسلام شهیدی پور حافظ و داور بین المللی قرآن نیز در این مراسم افزود: نکوداشت اساتید و نخبگان قرآن از مهمترین وظایف رسانه ها است، زیرا این رسانه ها از برکات قرآن و عترت رشد پیدا کرده اند و توانسته اند در جامعه نفوذ کلام پیدا کنند و مورد اعتماد قرار بگیرند و توجه همگان به آنها جلب شود. تقدیر از چهره های قرآنی از وظایف این موسسات و نهادها است. باید تلاش شود از همه نخبگان قرآنی به تدریج تقدیر به عمل آید.

وی گفت: استاد پرهیزگار بهترین ترتیل را در کشور ارائه دادند و دوره ترتیل ایشان تعداد زیادی را با شیوه ترتیل و سبکی که ایشان ارائه داده حافظ قرآن کرده است و این استاد قرآن در معنامحوری و حفظ و قرائت نیز تاثیر بسیاری داشته است.

شهیدی پور ادامه داد: ویژگی استاد پرهیزگار این است که هم حافظ قرآن هستند و هم ترتیلی عالی ارائه کردند. توجه ایشان به تجوید و فصاحت در حد اعلا است و در این زمینه جزو برترین ها هستند. از نظر آهنگ و سبک تلاوت که مبنای ترتیل ایشان هست سبک تازه ای ارائه دادند. ایشان هم مرتل و قاری خوبی هستند و هم قرائت و ترتیل خوبی ارائه کرده اند و در قرائت شان توجه همزمان به معنا و تفسیر وجود دارد.

داور بین المللی قرآن، با بیان اینکه پرهیزگار، ترتیل خود را در سال ۶۴ یعنی در سن ۲۱ سالگی ارائه داد، گفت: این که این ترتیل هنوز هم باقی مانده به خاطر توجه به معنا و مفهوم همزمان با تلاوت است و معلوم است که کنار آن توجه به مسائل آموزشی و پژوهشی وجود دارد.

شهریار پرهیزگار نیز در ادامه این مراسم گفت: از همه افرادی که اینجا حضور دارند و فرمایشاتی که اساتید فرمودند و همینطور از خانم حنانه خلفی نوجوان حافظ قرآن که در جهان اسلام کم نظیر است، تشکر می کنم. خدا امثال ایشان را در جامعه زیاد کند.

وی افزود: امثال تجلیل از حقیر بهانه ای است که خانم خلفی ها زیاد شوند. این مراسم تجلیل از بنده نیست. ۴۰ سال خدمتی که به ساحت پروردگار داشته ام با خواست خود خدا بوده است. هر چه که دارم خدا داده است و می توانست اینطور نباشد. در سال ۷۱ در کشور عربستان بنده حقیر بالاتر از حافظان عربستان مقام اول را کسب کردم. تمام موفقیت هایم را از جانب خدا می دانم البته پدر، مادر و اساتیدم من را در این موفقیت بسیار یاری نمودند.

وی خاطرنشان کرد: هر وقت از مسجد توحید، اولین مسجدی که در آنجا استاد ادیب زاده به من قرآن آموزش می داد، می گذرم، گریه ام می گیرد؛ مسجدی که کوچک است اما پربرکت.

استاد پرهیزگار اظهار داشت: اگر بخواهیم عرصه قرآن را با عرصه های دیگر مقایسه کنیم، واقعیت این است که اگر عرصه قرآن را با بعضی عرصه های دیگر مقایسه کنیم می بینیم اوضاع خراب است.

وی گفت: چرا وقتی که مراسم بزرگداشت کذا و کذا و کذا برگزار می شود آن همه هزینه می کنند ولی وقتی بحث قرآن پیش می آید، کار پیش می آید، بودجه نیست و ... .

این حافظ قرآن کریم تصریح کرد: ما مستنداتی داریم که اگر حمایت های خود شخص مقام معظم رهبری نبود، مسابقات بین المللی قرآن برگزار نمی شد و یا رادیو قرآن تعطیل می شد. اما به دستور ایشان پابرجا ماند و هر سال بهتر از قبل شد اما مسئولان برای قرآن جدیت لازم و کافی ندارند و از روی علاقه و باور کار نمی کنند.

استاد پرهیزگار تصریح کرد: باید بهترین تجلیل ها و مادیات برای قرآن و خادمان قرآن اختصاص داده شود. هر چقدر می توانید برای قرآن خرج کنید این نه اسراف است و نه صرفه جویی. در امر قرآن، اسراف و صرفه جویی معنا ندارد. خودم هم اهل جایزه دادن و جایزه گرفتن هستم. توقعم از این ترتیلی که ارائه داده ام خیلی بیش از اینها بود.

این داور بین المللی قرآن افزود: کشورهای عربی همسایه را ببینیم که چطور برای حافظان قرآنشان احترام قائل می شوند و چگونه با آنها برخورد می کنند. هیچ جلسه ای نباید پررونق تر از جلسه قرآن باشد.

استاد پرهیزگار در پایان گفت: سیستم قرآنی کشور اگر سالم باشد بهترین و عالی ترین مسائل مادی و معنوی باید به اهالی قرآنی برسد البته آنهایی که تجلیل شده یا می شود هم بدانند که به خاطر این بوده که نوکری قرآن را کرده اند و به خاطر قرآن آنها را احترام و تجلیل کرده اند.