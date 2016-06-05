«بثینه شعبان» از تغییر در سیاست منطقه ای عربستان و ترکیه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «بثینه شعبان» مشاور سیاسی و رسانه ای رئیس جمهور سوریه در سخنانی خطاب به مردم سوریه از وقوع تحولات در عرصه سیاسی مربوط به این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش بثینه شعبان در سخنانی خطاب به مردم گفت: در دوره پیش رو شاهد تحولاتی در بُعد سیاسی مرتبط با عربستان و ترکیه در منطقه خواهید بود و این بشارت من به سوری ها می باشد.

وی در ادامه سخنان خود در همین زمینه اظهار داشت: مردم سوریه بیش از ۵ سال از جنگ رنج بردند ولی شدت این جنگ در حال کاهش است.

مشاور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همچنین تاکید کرد که سوریه در نهایت پیروز خواهد شد و آینده متعلق به مردم سوریه است.

شعبان تصریح کرد: بر خلاف قطعنامه های وین و توافق روسیه و آمریکا در خصوص قطعنامه ۲۲۵۳ که در بند هفتم قرار می گیرد و بر اساس آن مرزهای ترکیه با سوریه باید مسدود شود و همچنین از تسلیح و عبور تروریست ها ممانعت به عمل آید اما سازمان ملل و آمریکا آن را فراموش کرده اند.

وی در همین راستا افزود: سازمان ملل و آمریکا فقط بر فصل ۲۲۵۴ که بر راهکار سیاسی در سوریه تاکید می کند، تمرکز کرده اند.