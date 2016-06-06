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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۸:۴۱

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین:

نیروهای متخصص برای واحدهای صنعتی ورامین آموزش می بینند

نیروهای متخصص برای واحدهای صنعتی ورامین آموزش می بینند

ورامین-رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین از برگزاری دوره آموزشی و آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز برای واحدهای اقتصادی و صنعتی شهرستان ورامین خبر داد.

حسین میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که باید نیروی انسانی فعال در حوزه تولید و صنعت، آموزش های تخصصی را ببینند، اظهار داشت: آموزش تخصصی نیروی انسانی فعال در واحدهای تولیدی و صنعتی می تواند در ارتقای بهره وری محصولات تولیدی موثر باشد.

رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین افزود: آموزش نیروی انسانی متخصص برای واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان ورامین طی ماه های اخیر مورد تأکید مسئولان شهرستان قرار گرفت و در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی نیز مصوب شد.

وی ادامه داد: تلاش داریم تا زمینه آموزش نیروهای انسانی متخصص در بخش هایی که واحدهای تولیدی و صنعتی به آن نیاز دارند را فراهم کنیم تا نیروهای توانمند در این عرصه جذب شوند.

میرزایی اضافه کرد: نیازسنجی نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای صنعتی در دستور کار مسئولان قرار دارد و پس از آن آموزش نیروهای متخصص در این زمینه آغاز می شود.

وی بیان داشت: دوره های آموزشی برای نیروهای متخصص نیز با همکاری ارگان هایی نظیر اداره کار و امور اجتماعی و سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود.

کد مطلب 3677310

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