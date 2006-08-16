به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري، مصطفي اديب در جمع خبرنگاران افزود: يكي از مأموريت هاي جمعيت هلال احمر كمك به مردم مظلوم لبنان بوده است كه در اين راستا از امروز گروه هاي پزشكي با تجهيزات كامل از استان هاي مختلف كشور براي ياري رساندن به مردم جنگ زده و مظلوم لبنان به اين كشور اعزام مي شوند.

وي با اشاره به اعزام دو گروه پزشكي از مازندران به لبنان خاطرنشان كرد: طي روزهاي آينده يك گروه امدادي ده نفره از مازندران عازم لبنان خواهند شد.

معاون اداري پشتيباني جمعيت هلال احمر كشور با بيان اينكه نگاه عمومي مردم بايد كمك و امداد به حادثه ديدگان لبنان باشد، اظهار داشت: مردم ايران در سراسر كشور مي توانند كمك هاي نقدي خود را به حساب 99999 بانك ملي در سراسر كشورواريز كنند.

وي در خصوص فعاليت هاي حوزه امداد و نجات هلال احمر در استان مازندران گفت: امسال فعاليت هاي اين جمعيت در بخش امداد جاده اي دو برابر شده و در امداد دريايي نيز تلاشي بيش از پيش وجود دارد تا به حادثه ديدگان ياري و كمك رسانده شود.

