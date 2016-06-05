مرگ دو جوان در آبگیری حوالی شهرستان فردیس

سیدجواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از غرق شدن سه جوان در آبگیری در محدوده شهرک وحدت کرج خبر داد و اظهار کرد: در ساعت ۱۷:۳۵ دقیقه یکشنبه سه جوان در آبگیری واقع در محدوده شهرستان فردیس مشغول شنا بودند که به سبب شنی بودن کف آبگیر که حالت باتلاقی داشته در آن غرق شدند.

وی با تاکید بر اینکه دو نفر در آبگیر غرق و یک نفر توسط مردم نجات پیدا کرد، گفت: تلاش برای یافتن پسربچه ۳.۵ ساله ای که امروز در رودخانه کرج غرق شد و نیز دو جوانی که در آبگیر فرو رفتند همچنان توسط نیروهای امدادی ادامه دارد.

لزوم اطلاع رسانی در خصوص بازگشایی دریچه های سد کرج

وی با اشاره به فوت پدر و پسر خردسالی که امروز در سد کرج در محدوده «آدران» غرق شدند نیز، تاکید کرد: با توجه به باز شدن دریچه سد کرج و عدم اطلاع مردم از ساعات بازگشایی دریچه ها، از شهروندان درخواست می شود از حاشیه رودخانه فاصله بگیرند و در مجاورت آن اسکان نداشته باشند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به حوادثی که در چند مدت اخیر و امروز در رودخانه کرج اتفاق افتاده لزوم اطلاع رسانی برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی ضروری است.