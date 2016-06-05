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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱:۰۷

وقوع یک سانحه دیگر برای خطوط هوایی مالزی

وقوع یک سانحه دیگر برای خطوط هوایی مالزی

هواپیمای ایرباس متعلق به خطوط هوایی مالزی در مسیر لندن به کوالالامپور دچار سانحه هوایی شده اما تا کنون تلفاتی گزارش نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خطوط هوایی مالزی در بیانیه ای رسمی روز یکشنبه اعلام کرد بر اثر سانحه آشفتگی هوایی یک هواپیمای متعلق به این کشور در مسیر لندن به کوالالامپور آسیب دیده است.

به گفته مسئولان مالزیایی در اثر این سانحه هوایی مسافران و خدمه هواپیمای شماره MH۱ خطوط هوایی مالزی آسیب جزئی دیده اند که تلفات جانی نداشته است.

بر اساس این گزارش ۳۷۸ مسافر و خدمه هواپیمای مالزی در این حادثه که در خلیج بنگال رخ داده است، سالم هستند و هیچ گونه آسیبی به کسی نرسیده است.

شرکت خطوط هوایی مالزی اعلام کرده است هواپیمای مذکور ساخت شرکت ایرباس مدل A۳۸۰ است که تصاویر ارسال شده از درون هواپیما هیچ مورد وخیمی گزارش نکرده است.

کد مطلب 3677333

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