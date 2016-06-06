توسعه عدالت و پیشرفت شهری نیازمند مشارکت جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری مریوان، محمد فلاحی با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای اداری سال ۹۵ این شهرستان افزود: امنیت و مشارکت مردم در برگزاری انتخابات در دو دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در مریوان مثال زدنی بود.

به گفته وی در دور دوم انتخابات مردم این شهرستان نسبت به شهرستان های استان و کشور بیشترین حضور را داشتند و این به معنای وفاداری شهروندان و مردم به نظام و کشور است.

فلاحی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با تلاش و اهتمام بی وقفه موضوع مناطق آزادی تجاری مریوان و بانه را همچنان پیگیری می کند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نهم در خصوص منطقه آزاد تجاری صنعتی مریوان و بانه کم لطفی کردند، گفت: امیدواریم در مجلس جدید منطقه آزاد تجاری صنعتی تصویب و اجرا شود.

فرماندار مریوان در ادامه با تاکید بر رفع مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال در بین مردم و مرز نشینان یادآور شد: موضوع اشتغال و آسیب شناسی آن در استان و مریوان باید سر لوحه برنامه های دستگاه هایی اجرایی مریوان باشد.

فلاحی با اشاره به تحریم های ظالمانه چند سال اخیر در کشور و وجود مشکلات اقتصادی افزود: دولت در فضای پساتحریم با وجود مشکلات زیاد و تحریم ها توجه خوبی به مرزنشینان داشته است.

وی با مهم خواندن شعار سال از سوی مقام معظم رهبری افزود: نباید اقتصاد مقاومتی را تنها یک شعار تلقی کرد بلکه باید به عنوان نقشه راه مورد توجه همه مسوولین و دستگاه های اجرایی باشد.

فلاحی به اهمیت و توجه دولت یازدهم به معیشت مردم و مرزنشینان اشاره کرد و یادآور شد: پیگیری برای باز گشایی دوباره مرزهای کول بری از برنامه های اصلی و مهم فرمانداری می باشد.

فرماندار مریوان خاطر نشان کرد: در سال گذشته با مشارکت و همیاری مردم در این شهرستان بیش از ۲۴ کیلومتر فاضلاب و سیستم شبکه آب رسانی اجرایی شده است.

فلاحی در ادامه افزود: اجرای قانون و احترام مردم به قانون در هر امری بی تردید باعث برقراری آرامش و توسعه جامعه می شود.