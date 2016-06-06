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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۴۴

پایان لیگ فوتبال ۹ نفره کارکنان ادارات گلستان؛

تیم شهرداری گرگان قهرمان شد/ رسانه ورزش بر سکوی سوم ایستاد

تیم شهرداری گرگان قهرمان شد/ رسانه ورزش بر سکوی سوم ایستاد

گرگان – تیم شهرداری گرگان به مقام قهرمانی لیگ فوتبال ۹ نفره کارکنان ادارات استان گلستان دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابت های لیگ فوتبال ۹ نفره لیگ کارکنان ادارات استان گلستان شامگاه یکشنبه با برگزاری مسابقات مراحل نهایی و رده بندی در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی گرگان به پایان رسید.

در بازی نهایی، سبزپوشان شهرداری گرگان به مصاف آبی پوشان اداره کل زندان ها رفتند که تلاش دوتیم در پایان اوقات قانونی و اضافی گلی در برنداشت تا ضربات پنالتی تکلیف تیم قهرمان را مشخص کند.

در ضیافت پنالتی ها بازیکنان تیم شهرداری عملکرد بهتری داشتند و هر سه پنالتی را وارد دروازه حریف کردند تا به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات دست پیدا کنند. «مهدی صادقی» مربیگری و «یاسر سجادی فر» سرپرستی این تیم را برعهده داشتند.

در بازی رده بندی نیز که پیش از بازی فینال برگزار شد تیم های شگفتی ساز رسانه ورزش و سپاه نینوا به مصاف هم رفتند که این بازی در اوقات قانونی و اضافی با تساوی یک بر یک به پایان رسید. «جواد عموزاد» در نیمه اول برای تیم رسانه ورزش و «مهدی احمدی» در نیمه دوم برای تیم سپاه گلزنی کردند.

در نهایت در ضربات پنالتی بازیکنان تیم رسانه ورزش دو بر یک پیروز شدند تا به مقام سومی این دوره از مسابقات دست یابند. «ولی الله ساورسفلی» مربیگری و «احمد قهرمان» سرپرستی این تیم را برعهده داشتند.

مراسم اهدای جام و جوایز به سه تیم برتر با حضور بهمن طیبی مدیرکل ورزش و جوانان استان، برخی معاونان اداره کل ورزش و جوانان و مسئولان شهرداری گرگان برگزار شد.

از سوی مسئولان برگزاری مسابقات تیم سپاه نینوا «جام اخلاق» این دوره را به دست آورد. همچنین مهدی احمدی از همین تیم با ۲۳ گل زده به عنوان آقای گلی دست یافت.

نخستین دوره رقابت های لیگ فوتبال ۹ نفره کارکنان ادارات و دستگاه های اجرایی گلستان به همت اداره کل ورزش و جوانان استان با شرکت ۲۲ تیم در قالب دو گروه ۱۱ تیمی برگزار شد.

کد مطلب 3677348

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