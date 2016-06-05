اولاند از احتمال حملات تروریستی در فرانسه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه نسبت به حملات احتمالی تروریست ها در مسابقات فوتبال اروپا هشدار داد.

اولاند در گفتگو با یک رادیو فرانسوی گفت: احتمال حملات تروریستی در بازی های فوتبال یورو ۲۰۱۶ وجود دارد.

وی از آمادگی نیروهای امنیتی کشور فرانسه در طول این مسابقات خبر داد ولی اعلام کرد تهدیدهای تروریستی همچنان وجود دارد.

وی خطاب به شهروندان فرانسوی از برقراری امنیت در شهرهای فرانسه اطمینان داد و گفت: با وجود احتمال حملات نباید نگرانی زیادی وجود داشته باشد.