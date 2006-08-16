به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي نيروي مقاومت بسيج، در اين بيانيه آمده است: آزادگان عزيزي كه جسم نحيف و رنجور آنها در اسارت دژخيمان بعثي بود اما اراده بلند و پولادين آنان، نظاميان حاكم بر عراق را به اسارت خود درآورده بود.

اين بيانيه مي افزايد: ادامه حيات مقتدرانه انقلاب شكوهمند اسلامي نيز مرهون چنين روحياتي است و امروز شاهد آثار مبارك تحمل رنجها و سختي هاي آن دوران در عرصه هاي علمي ، امنيتي ، سياسي و اقتدار و وحدت ملي هستيم.

نيروي مقاومت بسيج در پايان بيانيه خود ضمن تبريك 26 مرداد ماه شانزدهمين سالگرد بازگشت آزادگان غيور به آغوش پرمهر ميهن اسلامي، براي همه آزادگان، مجاهدان و تلاش گران عرصه هاي مختلف، از درگاه خداوند منان توفيقات هر چه بيشتر را مسئلت نموده است.