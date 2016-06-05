روسیه سقوط هواپیمای خود در سوریه را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اخبار برخی رسانه ها مبنی بر سرنگونی هواپیمای جنگی این کشور توسط تروریست ها در جنوب شهر حلب سوریه را تکذیب کرد.

«ایگور کوناشینکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تمام هواپیماهای نیروی هوایی روسیه در فرودگاه پایگاه حمیمیم در حومه لاذقیه مستقر هستند.

کوناشینکوف تصریح کرد که اخبار منتشرشده در خصوص سقوط هواپیمای روسیه تنها یک شایعه جدید است که برخی از رسانه های غربی و مرکز موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه آنرا منتشر کرده اند.

لازم به ذکر است که برخی شبکه های ماهواره ای عربی روز یکشنبه اعلام کردند که مخالفان سوری یک هواپیمای جنگی روسیه را در جنوب شهر حلب واقع در شمال سوریه سرنگون کرده اند.

خبرگزاری رویترز به نقل از مرکز موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که یک هواپیمای جنگی ناشناس روز یکشنبه در حومه جنوبی حلب در منطقه ای که شاهد درگیری گروه های مسلح با ارتش سوریه است، سقوط کرده است.

مرکز مذکور در عین حال افزود که مشخص نیست این هواپیما به دلیل نقص فنی یا شلیک موشک از سوی گروه های مسلح سقوط کرده است.