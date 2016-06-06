۱۹ زن کرد توسط داعش زنده‌ سوزانده‌ شدند

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از باس نیوز، خبرها حاکی از آن است که‌ در شهر موصل ۱۹ زن کرد توسط تروریست های داعش و به‌ همان شیوه‌ سوزاندن خلبان اردنی، زنده‌ زنده‌ در آتش سوزانده‌ شدند.

رسانه‌های اقلیم کردستان درخبری اعلام کردند که‌ گروه‌ تروریستی داعش در شهر موصل ۱۹ زن کرد را به‌ همان شیوه‌ اعدام کردن خلبان اردنی زنده‌ زنده‌ در آتش سوزانده‌ است.

یکی از مسئولین حزب اتحادیه‌ میهنی کردستان عراق در موصل اعلام کرد که‌ گروه‌ تروریستی داعش در یکی از محلات موصل قفس آهنین بزرگی درست کرده‌ است و ۱۹ زن کرد را در آن زنده‌ زنده‌ سوزانده‌ است.

بر اساس این گزارش، شاهدان محل اعلام کردند که‌ حکم اعدام این ۱۹ زن کرد، سرپیچی کردن آنها از فرمان داعشی ها است که‌ آنها را چون کنیزک می فروشند، این زنان آماده‌ نبودند تا بعد از فروش، اوامر اربابان خویش را اطاعت کنند.

سال گذشته‌ داعش به‌ همین شیوه‌ و برای اولین بار معاذ الکساسبه، خلبان اردنی را به‌ آتش کشید.