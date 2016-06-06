  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۴:۳۰

۱۹ زن کرد توسط داعش زنده‌ سوزانده‌ شدند

۱۹ زن کرد توسط داعش زنده‌ سوزانده‌ شدند

خبرها حاکی از آن است که‌ در شهر موصل ۱۹ زن کرد به‌ همان شیوه‌ سوزاندن خلبان اردنی، زنده‌ در آتش سوزانده‌ شدند.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از باس نیوز، خبرها حاکی از آن است که‌ در شهر موصل ۱۹ زن کرد توسط تروریست های داعش و به‌ همان شیوه‌ سوزاندن خلبان اردنی، زنده‌ زنده‌ در آتش سوزانده‌ شدند.

رسانه‌های اقلیم کردستان درخبری اعلام کردند که‌ گروه‌ تروریستی داعش در شهر موصل ۱۹ زن کرد را به‌ همان شیوه‌ اعدام کردن خلبان اردنی زنده‌ زنده‌ در آتش سوزانده‌ است.

یکی از مسئولین حزب اتحادیه‌ میهنی کردستان عراق در موصل اعلام کرد که‌ گروه‌ تروریستی داعش در یکی از محلات موصل قفس آهنین بزرگی درست کرده‌ است و ۱۹ زن کرد را در آن زنده‌ زنده‌ سوزانده‌ است.

بر اساس این گزارش، شاهدان محل اعلام کردند که‌ حکم اعدام این ۱۹ زن کرد، سرپیچی کردن آنها از فرمان داعشی ها است که‌ آنها را چون کنیزک می فروشند، این زنان آماده‌ نبودند تا بعد از فروش، اوامر اربابان خویش را اطاعت کنند.

سال گذشته‌ داعش به‌ همین شیوه‌ و برای اولین بار معاذ الکساسبه، خلبان اردنی را به‌ آتش کشید.

کد مطلب 3677359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها