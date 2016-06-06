۹ مورد نقض آتش بس/تمدید ۷۲ ساعته آتش بس در «داریا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مرکز حمیمیم که وظیفه نظارت بر آتش بس در سوریه را برعهده دارد از ۹ مورد نقض آتش بس در این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. بنا بر اعلام این مرکز ۵ مورد از موارد نقض آتش بس در استان دمشق و ۴ مورد دیگر نیز در استان حلب روی داده است.

در همین راستا تروریست های گروه موسوم به جیش الاسلام محلات الاسد، المیدان، الخالدیه و المدینه القدیمه در حلب را مورد حمله خمپاره ای و توپخانه ای قرار دادند.

در استان دمشق نیز تروریست های این گروه مناطق حرستا، جوبر و ارض الساقیه را مورد هدف قرار دادند. این تروریست ها همچنین دو بار نیز منطقه مساکن برزه را بمباران کردند.

مرکز حمیمیم در عین حال در بیانیه خود از پایدار بودن آتش بس در اغلب مناطق سوریه خبر داده و افزود که تعداد مناطقی که به آتش بس پیوسته اند به ۱۳۴ منطقه رسیده است. این در حالی است که تعداد گروه های مسلحی که پایبندی خود به آتش بس را اعلام کرده اند بدون تغییر ۶۰ گروه باقی مانده است.

از سوی دیگر مرکز حمیمیم از تمدید آتش بس در شهر «داریا» در حومه غربی دمشق به مدت ۷۲ ساعت تا ساعت ۲۴ روز ۷ ژوئن (۱۸ خرداد) خبر داد. در بیانیه صادره از سوی این مرکز آمده است که هدف از این اقدام روسیه، تضمین امنیت رساندن کمک های انسانی به اهالی استان دمشق است.