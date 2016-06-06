کار تیمی در جراحی ارتوپدی از عوارض درمان کم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا شهریار کامرانی دبیر انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران در کنفرانس ماهانه انجمن گفت: بیمارانی که عمدتا دچار تروما می شوند دارای یک مشکل نیستند که در این صورت پزشک باید اشراف کامل به تمام مسائل مرتبط با تروما داشته باشد که شاید این موضوع محال باشد، در اینجاست که کار تیمی گره گشای این موضوع است و همه همکاران باید به صورت کمک کننده ظاهر شوند.

وی افزود: مسئله عروقی در تروما یک پایه همیشگی است و کار تیمی در ارتوپدی بزرگترین سود و کمترین ضرر را برای بیماران به همراه دارد .

وی افزود: بر فرض مثال بیماری که ضربه زانو خورده و مشکل عروقی هم دارد اگر ما از قبل پروتکل مشخصی نداشته باشیم ناهماهنگی بین پزشک جراح عروق و متخصص ارتوپد و سایر اعضای تیم تروما پیش خواهد امد و این موضوع به درمان بیمار لطمه وارد می کند

دبیر انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران در ادامه تصریح کرد: در این صورت باید برنامه ریزی و اولویت بندی شود که شروع کدام درمان برای بیمار مفیدتر است. کار تیمی یکی از برنامه هایی است که در ارتوپدی بسیار راهگشا بوده و تمامی کادر پزشکی مورد نیاز در کنار هم به درمان بیمار می پردازد و بهبودی در زمان کمتری نصیب بیمار می شود و بیمار کمتر دچار عوارض بعد از درمان می شود.

کامرانی افزود: مسایل عروقی در ارتوپدی عمدتا حول محور تروما می چرخد و امروزه با روش ها و درمانهای جدید بسیاری از مشکلات در بیماران ترومایی حل شده است. یکی دیگر از نقاط مشترک درمان های ارتوپدی و جراحی عروق در بیماران دیابتی است که دچار زخم پای دیابتی هستند. امروزه بر خلاف گذشته در بسیاری از موارد دیگر نیازی به قطع عضو در این بیماران نیست و میتوان با بازسازی عروقی از قطع عضو این بیماران پیشگیری کرد.

وی یاد آورد شد:با روش های جدید درمان عروق در ارتوپدی پایی که قرار بود تا زانو قطع شود درحد قطع یک انگشت باقی می ماند و ما پزشکان با آشنایی با درمانهای گروهی و آگاهی از روشهای جدید درمانی اعم از جراحی عروق یا سایر زمینه ها باید تلاش کنیم که کمتر به بیمار اسیب وارد شود.

