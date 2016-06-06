تنهاموزه عصارخانه كشور درانتظاربودجه/عصارخانه شاهی درمسير گردشگری

محمد عیدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصارخانه‌ها افشره دانه‌های روغنی گیاهی همچون بیدانجیر، کیکوج، برزک، سیاه دانه، کنجد و خشخاش را گرفته و به روغن تبدیل می کردند که این محصول دارای مصارف صنعتی برای روشنایی خانه‌ها، چرب كردن بدن حیواناتی مانند اسب و شتر و انواع دام برای درامان بودن از بیماری و مصرف خوراکی یا بهداشتی بوده است.

وی افزود: نكته جالب اینكه تفاله این روغن‌ها به عنوان کود در کشاورزی نیز مصرف داشته و علاوه بر تاثیر در رشد باغات میوه، بسیار نیز خوشبو بوده است.

در كل جهان موزه‌ای به نام عصارخانه نداریم

مسئول عصارخانه شاهی اصفهان با بیان اینكه این عصارخانه قدمتی معادل بازار قیصریه داشته است، تاكید كرد: عصارخانه شاهی از نوادر موزه‌های جهان است به طوری كه در كل جهان موزه‌ای به نام عصارخانه نداریم و برای نخستین بار در اصفهان عصارخانه شاهی با قرار دادن تندیس‌ها و بخش‌های مختلف نشان دهنده كاركرد ، به شكل موزه افتتاح شد.

وی با بیان اینكه مساحت عصارخانه شاهی در بازار یك هزار و 800 مترمربع بوده است که هم اکنون 384 مترمربع آن باقی مانده است، بیان داشت: درب اصلی عصارخانه نیز در ملک شخصی با كاربری تجاری در قالب یك مغازه با مساحت حدود 80 مترمربع و در روبروی سرای مخلص قرار گرفته است.

ترمیم و مرمت پشت‌بام عصارخانه شاهی به صورت آجرفرش

عیدی با بیان اینكه مدتی پیش شهردار اصفهان از عصارخانه شاهی بازدید و روند اقدامات در ارتباط با این عصارخانه را تسریع بخشید، اظهار داشت: از جمله این اقدامات ترمیم پشت‌بام عصارخانه شاهی است كه به صورت آجرفرش مرمت شد.

وی افزود: همچنین جمالی‌نژاد(شهردار اصفهان) دستوری مبنی بر خریداری یك باب مغازه در مدخل اصلی عصارخانه شاهی را صادر كرد كه نیازمند زمان برای تامین اعتبار است.

مسئول عصارخانه شاهی اصفهان بیان داشت: این موزه كه از بطن زندگی مردم عادی جامعه شكل گرفته است باید در مسیر گردشگری اصفهان قرار گیرد كه این امر همت شهردار منطقه را می‌طلبد.

وی اضافه كرد: نكته دیگر اینكه می‌توان عصارخانه‌ها را از طریق تم گردشگری رویداد احیا كنیم به این معنا كه عصارخانه بار دیگر با تولید محصولاتی مانند روغن و ایجاد فضایی برای خرید آنها در سیكل اقتصادی شهر تعریف شود.