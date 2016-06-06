با ساکت ترین نقطه روی زمین آشنا شوید

تابناک نوشت: تعداد اندکی از افراد میدانند که یک تالار بدون پژواک و انعکاس چیست و از این تعداد نیز شمار کمی این فرصت استثنایی را داشته اند که در داخل یکی از این تالارهای بدون پژواک حضور داشته باشند. بدون هیچ شکی بودن در یک اتاق که برای آن طراحی شده تا سکوت مطلق را برای منظوری خاص فراهم کند هم هیجان آور است و هم سرگیجه آور. حال اگر این سکوت مطلق در جایی باشد که به شکل رسمی از سوی گینس به عنوان ساکت ترین نقطه زمین شناخته شده است، هیجان و سرگیجه دو چندان را به همراه دارد. به آزمایشگاه صدای مایکروسافت خوش آمدید!

آزمایشگاه مخصوص صدای مایکروسافت در مقر اصلی این شرکت در «ردموند» واشنگتن، به عنوان ساکت ترین نقطه روی زمین شناخته شده است و این موضوع در کتاب رکوردهای گینس نیز ثبت شده. باور کنید یا نه، میزان سکوت در این اتاق ضد پژواک برابر با منفی ۲۰.۶ دسیبل (-۲۰.۶ dBA) برآورد شده است که به شکلی غیر قابل تصور ساکت است.

ساختمان شماره ۸۷ در پردیس بزرگ مایکروسافت در واقع سه تالار ضد پژواک دارد اما بزرگترین و ساکت ترین آنها یعنی همین آزمایشگاه صدا به گونه ای طراحی شده است که لرزشها را تا حد مطلق از بین ببرد.

مایکروسافت این تالار را برای این منظور طراحی کرده است که در آن دستگاه ها و تکنولوژی های صوتی خود را آزمایش کند و از این طریق موفق شده است تا رکورد قبلی سکوت را که برابر با منفی ۱۳ دسیبل در لابراتوار «اورفیلد» مینیاپولیس بوده است، بشکند.

اتاق های این تالار با شکاف های مثلثی ساخته شده از مواد ضد صدا طراحی شده تا ارزش های صدا و امواج صوتی را تا آخرین حد ممکن جذب کرده و از بین ببرد. مایکروسافت در باره این تالار گفته است که در آن همه صداها جذب میشود و رسیدن به سکوتی ببیشتر از این عملا ممکن نیست. زیرا مرزهای فیزیک اجازه از بین بردن صدا بیش از مفنی ۲۳ دسیبل را در حال حاضر نمیدهد.

نکته اصلی در این است که گوش انسان توان شنیدن صدا تا صفر دسیبل را دارا است و هر صدایی پایین تر از این، از محدوده شنوایی انسان خارج است و از همین روی است که رسیدن به رکورد منفی ۲۰.۶ دسیبل یک دستاورد شگفت انگیز است.

نکته بعدی آن که از این تالار سکوت برای طراحی و توسعه دستیار مجازی مایکروسافت یعنی «کورتانا» استفاده شده است و مجموعه ای پیچیده و کامل از آموزشها برای این منشی در راستای درک بهتر ورودی ها و خروجی های صدا، در همین تالار ترتیب داده شده.

این در حالی است که تکنولوژی های کاهش و از بین بردن صدا مرتبا در حال توسعه و پیشرفت است و بنا بر آمار و گزارشهای گینس در سال ۲۰۰۴ رکورد این حوزه تنها منفی ۹.۴ دسیبل بوده است. این که تا چه زمانی دیگر انسان خواخد توانست به حد مطلق سکوت یعنی منفی ۲۳ دسیبل برسد مشخص نیست. اما در فضا و بدون حرکت هوا امکان پذیر است که حتی از این میزان نیز پایین تر رویم.