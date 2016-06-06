به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان ایرانی لیگ ستارگان قطر این روزها به یکی از سوژه‌های اصلی رسانه‌های قطری تبدیل شده‌اند و هر روز اخبار مختلفی درباره وضعیت ادامه یا قطع همکاری آنها مطرح می‌شود.

روزنامه «الشرق» در گزارشی به وضعیت نامناسب تیم العربی قبل از برگزاری انتخابات ریاست این باشگاه پرداخت و راهکارهای خروج تیم از این وضعیت را عنوان کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است که باشگاه باید قرارداد «زولا» سرمربی تیم را تمدید کند و وی هم تغییر و تحولات زیادی را در تیم ایجاد کند.

این روزنامه همچنین به وضعیت بازیکنان خارجی العربی اشاره کرده و عملکرد آنها از جمله جواد نکونام و اشکان دژاگه را سطح پایین دانست: « زولا خودش به عملکرد سطح پایین بازیکنان خارجی اعتراف کرده است البته «پائولینو» بازیکن برزیلی استثنا بود. اشکان دژاگه و جواد نکونام دو بازیکن ایرانی هم خارج از محاسبات زولا قرار دارند. نکونام قراردادی با باشگاه ندارد و مشکلی برای قطع همکاری با او نیست ولی مشکل دژاگه این است که دو فصل دیگر با العربی قرارداد دارد.»