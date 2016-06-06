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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۸:۱۲

زولا تحت فشار است؛

العربی، دژاگه و نکونام را نمی‌خواهد/ اعلام مشکل اشکان برای جدایی

العربی، دژاگه و نکونام را نمی‌خواهد/ اعلام مشکل اشکان برای جدایی

باشگاه العربی قطر به دو بازیکن ایرانی خود نیازی ندارد ولی برای قطع همکاری با اشکان دژاگه یک مشکل وجود سر راه این باشگاه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان ایرانی لیگ ستارگان قطر این روزها به یکی از سوژه‌های اصلی رسانه‌های قطری تبدیل شده‌اند و هر روز اخبار مختلفی درباره وضعیت ادامه یا قطع همکاری آنها مطرح می‌شود.

روزنامه «الشرق» در گزارشی به وضعیت نامناسب تیم العربی قبل از برگزاری انتخابات ریاست این باشگاه پرداخت و راهکارهای خروج تیم از این وضعیت را عنوان کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است که باشگاه باید قرارداد «زولا» سرمربی تیم را تمدید کند و وی هم تغییر و تحولات زیادی را در تیم ایجاد کند.

این روزنامه همچنین به وضعیت بازیکنان خارجی العربی اشاره کرده و عملکرد آنها از جمله جواد نکونام و اشکان دژاگه را سطح پایین دانست: « زولا خودش به عملکرد سطح پایین بازیکنان خارجی اعتراف کرده است البته «پائولینو» بازیکن برزیلی استثنا بود. اشکان دژاگه و جواد نکونام دو بازیکن ایرانی هم خارج از محاسبات زولا قرار دارند. نکونام قراردادی با باشگاه ندارد و مشکلی برای قطع همکاری با او نیست ولی مشکل دژاگه این است که دو فصل دیگر با العربی قرارداد دارد.»

کد مطلب 3677397

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