حجت الاسلام محمود امجد رئيس هيئت امناي بنياد دعبل خزاعي در اولين همايش يكروزه " رابطين استاني بنياد دعبل خزاعي" با بيان اينكه مداح مي تواند انسان را بسازد، اظهار داشت: از اين رو اين مداحان مي تونند انسان ساز باشند كه رساترين و پر فايده ترين زبان زبان شعر است كه با در اختيار اين افراد بودن مي تواند به صورت بسيار زيبايي فعاليت كند.

وي در ادامه مداحي را بالاترين مقام توصيف كرد و گفت: از آنجايي كه مدح پيامبر بالاترين كار و عمل است مي تواند به عنوان بالاترين مقام توصيف شود.

وي در ادامه به سوره شعراء اشاره كرد و گفت: در اين سوره آمده است كه " بگو اي مردم، من پاداشي نمي خواهم الا مودت." از اين رو مودت بالاترين ارزش انساني است كه پيامبر اكرم (ص) به آن توجه بسيار زيادي مي كرد و اين مسئله عالي ترين مسئله بوده كه تنها دوستداران قرآن و اهل بيت مي توانند آن را انجام دهند.

رئيس هيئت امناي بنياد دعبل خزاعي با اشاره به اينكه مودت تكليف نيست، تصريح كرد: يك راه عملي و يك راه علمي براي مودت به اهل بيت وجود دارد. راه علمي آن تقوا، اطلاع يافتن از كمالات و مقامات آنها است و راه عملي نيز جنبه عاطفي است كه شعر خواني و نوحه سرايي از جمله آنها به شمار مي رود. اين نيروي عظيم مي تواند در پيوند مردم با خاندان عصمت و طهارت تأثير بسياري داشته باشد.

وي در ادامه با بيان اينكه شيفتگان امام حسين (ع) از هيچ نمي ترسند و با حمايت از ارزشها، ضد ارزشها را نفي و با آن مخالفت مي ورزند، اظهار داشت: نيروي مداحان بسيار زياد است تا مردم را به سوي اهل بيت سوق دهند، چرا كه زير سايه آنها است كه جوانان تربيت مي شوند و با اشعاري كه حامل پيام و معنا است، بسترهاي مناسب براي هدايت اين قشر را فراهم مي آورند، از سوي ديگر اخلاص و اعتقاد قلبي براي مداح اهل بيت ضرورت دارد كه اگر خالي از اخلاص و مودت به اهل بيت باشد، عمل او هيچ تأثير نخواهد داشت.

حجت الاسلام امجد با بيان اينكه پيشكسوتان بايد جوانان را در مسئله مدح ياري و هدايت كنند، افزود: امروزه علما و رهبر عظيم الشأن انقلاب از اين مجالس مديحه سرايي كه براي اهل بيت عصمت و طهارت برگزار مي شود، چندان رضايت ندارند كه البته بايد زمينه هايي فراهم شود تا اين شيوه ها مرتفع گردد؛ به اين منظور بايد اشعار و مدايح دسته بندي و گروه بندي شده و سپس مورد استفاده قرار گيرد.