سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، میرحسینی معاون گردشگری استان سیستان وبلوچستان با اعلام فراخوان سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری اعلام داشت : دبیرخانه جشنواره آماده پذیرش ایده ها و نوآوری های حوزه گردشگری استان سیستان وبلوچستان از سوی علاقمندان به شرکت در این جشنواره است.

معاون گردشگری افزود: با توجه به اهمیت روز افزون صنعت گردشگری و شعار سال ۲۰۱۶ سازمان جهانی جهانگردی با عنوان" گردشگری برای همه، ارتقاء دسترسی در سطح بین المللی" و استقبال و همراهی هنرمندان و هنردوستان در جشنواره های قبلی، سومین "جشنواره مشارکت ملی گردشگری با رویکرد گردشگری حلال-ظرفیت ایرانی" با هدف افزایش آگاهی بیشتر عموم جامعه از اهمیت و ارزش های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صنعت گردشگری و نیز افزایش مشارکت و همکاری مردم در خلق ایده ها و تفکرات نوین و معرفی فرصت ها و استعدادهای گوناگون صنعت گردشگری در مدیریت بهینه حضور گردشگران بین المللی به ویژه مسلمانان جهان از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ مرداد ماه ۹۵ برگزار می شود.

مجتبی میرحسینی از عموم مردم استان خصوصا دانشجویان و اساتید دانشگاه،هنرمندان وفعالان بخش خصوصی درخواست نمود در این رویداد بزرگ که در چهار بخش عکس (مردمی و حرفه ای)، فیلم ، سفرنامه نویسی و ایده با استفاده از عنوان اصلی جشنواره برگزار می گردد شرکت نمایند همچنین در نظر است با برپایی نمایشگاه جانبی تجاری و جشنواره فرهنگی- تجاری اقوام، از فعالین صنعت گردشگری و برترین های جشنواره مذکور تجلیل در هفته گردشگری بعمل آید