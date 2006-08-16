به گزارش خبرنگار مهر در اين مسابقات كه با شركت 231 جودوكار از 26 استان كشور به مدت پنج روز در شهريار برگزار شد در وزن 42 كيلوگرم ناصر ناصري از خوزستان ، در وزن 46 كيلوگرم عادل صابري نژاد از استان فارس ، در 50 كيلوگرم مرتضي يادگاري از همدان ، در 55 كيلوگرم مهدي اصغرپور از گيلان ، در 60 كيلوگرم احسان بنا از فارس ، در 66 كيلوگرم محسن نجفي از اصفهان ، 73 كيلوگرم جواد محجوب از خراسان رضوي، در 81 - كيلوگرم يحيي باقرپور از لرستان و در 81+ ياسان رئيسي از ايلام بر سكوهاي نخست قهرماني ايستادند.

مراسم اختتاميه اين مسابقات با حضور مسئولان فدراسيون جودو كشور در سالن شهداي شهريار برگزار شد.