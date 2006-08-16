به گزارش خبرگزاري مهر، فرهاد يعقوبي در مراسم توديع و معارفه شهردار منطقه 10 ، گفت: شهرداري تهران سازماني است كه مسئوليت اداره شهري با 8 ميليون نفر جمعيت را بر عهده دارد و اين سازمان به دليل اينكه در ارتباط مستقيم با مردم است آسيب پذير بوده و بايد با توجه به نوع ماموريتي كه بر عهده دارد در پايتخت مورد توجه جدي و خاص قرار گيرد.

معاون امور مناطق شهرداري تهران با بيان اينكه مديريت و فعاليت در مجموعه شهرداري از يك سو عبادت و از سوي ديگر فرصتي براي خدمت به مردم است ، تصريح كرد: تدبير شهردار تهران در بحث مديريت پايتخت مشاركت معني دار مردم در امور شهري است و در درون سازمان نيز توجه ويژه به محله گرايي و ناحيه محوري در دستور كار قرار دارد.

وي با اشاره به راه اندازي سامانه 137 شهرداري تهران و همچنين بخش 1888 براي پيگيري خواسته ها و مطالبات مردم گفت: تا امروز روزانه 5 هزار تماس تلفني با واحد 137 گرفته مي شود كه عمده اين تماس ها مطالبات مردم از شهرداري هاي مناطق است.

يعقوبي با تاكيد بر اينكه عملكرد مثبت شهرداري هاي مناطق قطعا موجب افزايش اعتماد شهروندان به شهرداري ها خواهد شد ، تصريح كرد: راه اندازي سامانه 137 علاوه بر استفاده بهينه از منابع موجود موجب پاسخگويي سريع به مطالبات انباشته شده مردم از شهرداري هاي مناطق خواهد بود.

معاون امور مناطق شهرداري تهران در ادامه اين مراسم خطاب به رضا سترگ ، شهردار جديد منطقه 10 كه پيش از اين سمت شهردار منطقه 20 را عهده دار بوده است ، گفت: اميدواريم در مدت كوتاهي شاهد تحولات بيشتري در منطقه 10 با تلاش و همت شهردار جديد منطقه باشيم.

يعقوبي با اشاره به بافت متراكم منطقه 10 و فقر و مشكلات معيشتي ساكنين اين منطقه گفت: بايد تلاش كنيم مشكل معابر كم عرض در اين منطقه با تدابير لازم برطرف كنيم.

به گفته معاون امور مناطق شهرداري تهران ، معضل بافت هاي فرسوده منطقه ، تعريض معابر ، ايجاد مجتمع هاي فرهنگي ورزشي و توجه ويژه به وضعيت ترافيكي منطقه از مهم ترين برنامه هايي است كه شهردار جديد منطقه 10 بايد در دستور كارخود قرار دهد.

يعقوي در پايان از تلاش هاي مهندس كرمي ، شهردار منطقه 10 به خاطر فعاليت هاي شبانه روزي براي بهبود وضعيت منطقه قدرداني كرد.

همچنين در ادامه اين مراسم شهردار سابق منطقه 10با بيان اينكه شهرداري منطقه 10 كوچكترين منطقه تهران و در عين حال جز محرومترين مناطق است گفت: در حوزه ترافيكي به خصوص در جنوب منطقه شهروندان و ساكنين محلات اين منطقه دچار مشكلات جدي در بخش حمل و نقل عمومي هستند.

وي افزود: در اين راستا طبق هماهنگي هاي انجام شده و پس از موافقت شهردار تهران قرار است اولين مرحله از به كارگيري خودروهاي ون در اين منطقه به صورت آزمايشي آغاز شود.

مهندس كرمي با اشاره به اينكه شهرداري منطقه 10 در بخش حسابداري تعهدي به وضعيت ايده آل خود رسيده است تصريح كرد: همچنين در زمينه رفاهي نيز با راه اندازي تعاوني اعتباري شهر در اين منطقه قرار است نخستين سري از وام مسكن تا سقف سه ميليون تومان به تعدادي از كاركنان شهرداري منطقه كه عضو اين تعاوني هستند اعطا شود.

شهردار سابق منطقه 10 درآمد در حال حاضر منطقه را 36 ميليون تومان اعلام كرد و گفت: در حوزه خدماتي و رفاهي دو زمين چمن مصنوعي در منطقه به بهره برداري رسيده و سه زمين چمن نيز در حال احداث است.

وي همچنين از تشكيل كارگروه ويژه اي از ماهها قبل در شهرداري منطقه 10 به منظور بررسي مشكلات پروژه نواب خبر داد و گفت: اميدواريم با پيگيري شهردار جديد بحث پروژه نواب به سرانجام قطعي برسد.

به گفته شهردار سابق منطقه 10 احداث دو سوله بحران درحوزه جنوبي و شمالي منطقه و بهره برداري از مركز كارآفريني زنان سرپرست خانوار در نيمه شعبان از ديگر اقدامات انجام گرفته در اين منطقه است.

بنابراين گزارش ، در مراسم توديع و معارفه شهردار منطقه 10 مهندس كرمي شهردار سابق اين منطقه به عنوان شهردار جديد منطقه 12 مشغول به خدمت خواهد شد و به جاي وي رضا سترگ شهردار سابق منطقه 20 به عنوان شهردار جديد منطقه 10 مشغول به خدمت خواهد شد.





