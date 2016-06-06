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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۳

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان خبر داد:

توقيف ۱۴ فروند لنج کالای قاچاق به ارزش بيش از ۳۰۰ ميلياردریال

توقيف ۱۴ فروند لنج کالای قاچاق به ارزش بيش از ۳۰۰ ميلياردریال

بندرعباس - فرمانده انتظامی استان هرمزگان از توقيف ۱۴ فروند لنج حامل کالای قاچاق به ارزش بيش از ۳۰۰ ميليارد ریال، در عمليات مشترک ماموران انتظامی و دريابانی در شهرستان ميناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیروی انتظامی هرمزگان، سردار عزیزالله ملکی گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه قاطع با قاچاق در کشور، ماموران انتظامی استان با همکاری ماموران دریابانی و یگان ویژه استان طی عملیات از پیش برنامه ریزی شده، طرح مبارزه با قاچاق کالا را در شهرستان میناب طی ۴۸ ساعت گذشته اجرا کردند.

وی افزود: در این عملیات مشترک ۱۴فروند لنج حامل کالای قاچاق توقیف که در بازرسی از آن ها انواع کالای قاچاق از قبیل لوازم خانگی، لاستیک، میوه، مواد خوراکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک و ...کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری چهار نفر در این زمینه تصریح کرد: در بررسی های انجام شده ارزش تقریبی این کالاهای قاچاق بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

ملکی با بیان اینکه قاچاق كالا از جهات گوناگون حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می كند، گفت: تمام سعی و تلاش پلیس بر این است که با همکاری و همدلی مردم و دیگر سازمان های مرتبط بتواند این پدیده را به حداقل برساند، محل های دپو قاچاق را شناسایی و به صورت ریشه ای این آسیب و معضل را حل کند.

کد مطلب 3677470

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