به گزارش خبرنگار مهر ، تيم فوتسال شن ساي ساوه با استفاده از يك بازيكن غيرمجاز به نام محمود لطفي كه شماره 7 اين تيم را در رقابتهاي ليگ برتر برتن مي كرده است مورد اعتراض تيمهاي حاضر در اين رقابتها قرار گرفته است . دراين اعتراض ها انجام نشدن خدمت سربازي لطفي و ارائه كارت پايان خدمت جعلي به كميته برگزاري مسابقات ، مسئولين كميته انضباطي فدراسيون را موظف به پيگيري نموده است. لذا شاه حسيني رئيس كميته انضباطي باوجود برگزاري جلسه اي با مسئولان شن ساي ساوه هنوز رايي را از سوي اين كميته صادرنكرده است.

در صورت اثبات اين تخلف به تيمهايي كه ظرف 48 ساعت از ديدارشان با شن سا كه در آن از لطفي استفاده شده اعتراض نموده اند ، 3 امتياز بازگردانده مي شود و مابقي امتيازاتي كه اين بازيكن غيرمجاز در آن حضور يافته از حساب شن سا كسرخواهدشد. ضمن اينكه جدا از جريمه مالي و ارجاع بازيكن خاطي به مراجع قضايي اين احتمال وجود دارد كه مديرعامل و سرپرست شن ساي ساوه از 1 تا 3 سال محروم شوند.

تيم فوتسال شن سا ساوه در پايان هفته هشتم رقابتهاي ليگ فوتسال بدون شكست در صدر جدول رده بندي قرار دارد.