ساخت جاده قزوین به کلاچای موجب کاهش ۱۰۰ کیلومتری مسیر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر دونشبه در هنگام بازدید معاونان وزیر راه و شهرسازی از پروژه ساخت جاده قزوین، رحیم آباد به کلاچای در جلسه ای در بخشداری رازمیان اظهارداشت: دسترسی استان های قزوین به گیلان کاربردهای ملی دارد و می تواند ترافیک سنگین راههای پایتخت به شمال کشور را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی افزود: در هفته گذشته در بازدید از پروژه قزوین، الموت به تنکابن تصمیمات خوبی برای تسریع در اجرای طرح گرفته شد و امروز هم حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی می تواند به خروج از رکود ان پروژه کمک کرده و امیدواری در ادامه کار را بیشتر کند.

حبیبی یادآورشد:مسیر قزوین به رحیم آباد و کلاچای برای استان قزوین مهم است و می تواندبه اقتصاد منطقه کمک کند و کاهش مسیر تا ۱۰۰ کیلومتر در اتصال قزوین به استان گیلان موجب صرفه جوی بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون لیتر سوخت نیز منجر خواهد شد.

تصمیمات مهم برای تداوم اجرای طرح

معاون عمرانی استانداری قزوین بیان کرد: در این جلسه تصمیمات مهمی برای تداوم اجرای طرح گرفته شد که تکمیل مطالعات توسط مشاور طرح، بهسازی جاده موجود در مسیر ویار به سپارده، به طول ۲۳ کیلومتر در قالب جاده روستایی، تقویت اعتبار پروژه و استفاده از مسیر موجود با بازسازی و بهسازی برای خروج از رکود از تصمیمات گرفته شده برای عملیاتی شدن پروژه بود.