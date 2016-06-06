نحوه پذیرش در پردیس خودگردان دانشگاه علامه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و به منظور سنجش علمی و بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی به صورت نیمه متمرکز دانشجوی دکتری می پذیرد.

داوطلبان دوره پردیس این دانشگاه صرفاً براساس بررسی سوابق علمی و مصاحبه که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه یکم، ۲ و ۳ تیرماه برگزار می شود، پذیرش خواهند شد.

ثبت نام برای بررسی سوابق علمی و مصاحبه از روز یکشنبه ۱۶ خردادماه تا روز پنجشنبه ۲۰ خردادماه انجام می شود.

داوطلبان برای ثبت نام در این دوره ها باید به نشانی AZMOON.ATU.AC.IR مراجعه کنند.