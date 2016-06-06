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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

نحوه پذیرش در پردیس خودگردان دانشگاه علامه اعلام شد

نحوه پذیرش در پردیس خودگردان دانشگاه علامه اعلام شد

دانشگاه علامه طباطبایی در اطلاعیه ای نحوه پذیرش در پردیس خودگردان این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و به منظور سنجش علمی و بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی به صورت نیمه متمرکز دانشجوی دکتری می پذیرد.

داوطلبان دوره پردیس این دانشگاه صرفاً براساس بررسی سوابق علمی و مصاحبه که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و  پنج شنبه یکم، ۲ و ۳ تیرماه برگزار می شود، پذیرش خواهند شد.

ثبت نام برای بررسی سوابق علمی و مصاحبه از روز یکشنبه ۱۶ خردادماه تا روز پنجشنبه ۲۰ خردادماه انجام می شود.

داوطلبان برای ثبت نام در این دوره ها باید به نشانی AZMOON.ATU.AC.IR مراجعه کنند.

کد مطلب 3677488

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