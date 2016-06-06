آخرین وضعیت نقل و انتقالات سایپا و حضور سوشا مکانی

رضا درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آغاز نقل و انتقالات باشگاه سایپا با تمدید قرارداد ابراهیم صادقی گفت: ما قرارداد بازیکنانی که از سالهای گذشته مدنظر حسین فرکی بوده‌اند را آماده کرده‌ایم و قرارداد آنها را تمدید می‌کنیم.

وی افزود: فرکی هم با بازیکنان موردنظرش از سایر باشگاه‌ها صحبت می‌کند و در صورتی که با آنها به توافق برسد، قرادادشان را امضا خواهیم کرد.

مدیرعامل سایپا با بیان اینکه تغییرات این تیم زیاد نیست، گفت: فرکی هنوز اسامی بازیکنان موردنظرش را اعلام نکرده ولی ما سه یا چهار بازیکن جدید جذب می‌کنیم.

درویش درباره اینکه «لوسیانو پریرا» و «پادوانی» بازیکنان سپاهان در لیست فرکی قرار دارند، گفت: شاید بازیکنان زیادی در ذهن فرکی باشند ولی ایشان هنوز چیزی را با ما در میان نگذاشته است.

مدیرعامل سایپا در خصوص حضور سوشا مکانی در این تیم و اینکه محمود خوردبین سرپرست پرسپولیس هم آنرا به نقل از دوستان سوشا عنوان کرده است، گفت: هنوز کوچکترین صحبتی صورت نگرفته است. اینها گمانه زنی است و همانطور که گفتم فرکی هنوز لیست بازیکنان موردنظرش را به ما نداده است.