آخرین وضعیت نقل و انتقالات سایپا و حضور سوشا مکانی

رضا درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آغاز نقل و انتقالات باشگاه سایپا با تمدید قرارداد ابراهیم صادقی گفت: ما قرارداد بازیکنانی که از سالهای گذشته مدنظر حسین فرکی بودهاند را آماده کردهایم و قرارداد آنها را تمدید میکنیم.
وی افزود: فرکی هم با بازیکنان موردنظرش از سایر باشگاهها صحبت میکند و در صورتی که با آنها به توافق برسد، قرادادشان را امضا خواهیم کرد.
مدیرعامل سایپا با بیان اینکه تغییرات این تیم زیاد نیست، گفت: فرکی هنوز اسامی بازیکنان موردنظرش را اعلام نکرده ولی ما سه یا چهار بازیکن جدید جذب میکنیم.
درویش درباره اینکه «لوسیانو پریرا» و «پادوانی» بازیکنان سپاهان در لیست فرکی قرار دارند، گفت: شاید بازیکنان زیادی در ذهن فرکی باشند ولی ایشان هنوز چیزی را با ما در میان نگذاشته است.
مدیرعامل سایپا در خصوص حضور سوشا مکانی در این تیم و اینکه محمود خوردبین سرپرست پرسپولیس هم آنرا به نقل از دوستان سوشا عنوان کرده است، گفت: هنوز کوچکترین صحبتی صورت نگرفته است. اینها گمانه زنی است و همانطور که گفتم فرکی هنوز لیست بازیکنان موردنظرش را به ما نداده است.
نظر شما