۱۲.۵ درصد آمار بیکاری در استان البرز واقعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خلیلی، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز صبح دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان البرز با اعلام این خبر، اظهار کرد: ما به ۱۲.۵ درصد آمار بیکاری که طبق آمار ارائه شده اعتقادی نداریم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ۱۲.۵درصد بیکاری در البرز یعنی وجود ۱۰۰ هزار نفر بیکار در استان، گفت: فعالیت های غیر رسمی در حوزه اشتغال استان وجود دارد که در آمار ارائه نشده است.

خلیلی هدف از ساماندهی سامانه رصد را جمع آوری آمار به معنای واقعی دانست و گفت: انجام وظایف توسط دستگاه ها برای ساماندهی سامانه رصد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری است.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در پایان سخنان خود، افزود: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی باید به صنایع کوچک مستقر در استان اهمیت داده شود.

ضرورت توجه ویژه به اشتغال زنان البرزی

در ادامه این جلسه بی بی عصمت سرفرازی مدیرکل امور بانوان استانداری البرز بر جمع آوری آمار بیکاران و همچنین جمعیت فعال استان تاکید کرد و گفت: باید جمعیت فعال در البرز فارغ از جنسیت مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند.

سرفرازی در ادامه خطاب به اعضای کارگروه اشتغال استان البرز، گفت: باید به اشتغال زنان در استان نوپای البرز توجه ویژه ای شود.

غلامرضا حمیدی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز در ادامه این جلسه با اشاره به جلسه مشترک برخی مدیران وزارت کار با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد طرح «تکاپو» در استان البرز پس از استان کردستان عملیاتی شود.

وی از مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان درخواست کرد برای عملیاتی شدن این طرح که تحولی بزرگ در حوزه اشتغال استان ایجاد می کند تلاش کنند.

فعالیت ۲۰ شرکت فناوری ارتباطی نوپا در البرز

حمیدی با تاکید بر اینکه فارغ التحصیلان از دانش کافی برخوردار هستند، گفت: داشتن دانش در کنار مهارت می تواند بازار کار را متحول کند و منجر به اشتغالزایی شود بنابراین مهارت آموزی دانشجویان باید در دستور کار دانشگاه های استان قرار گیرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز با اشاره به اینکه مهارت آموزی در حوزه ارتباطات نیازمند هزینه فراوان است، گفت: دولت باید در این زمینه کمک کند تا زمینه مهارت آموزی برای علاقه مندان به این حوزه فراهم شود.

حمیدی در پایان بر اهمیت فرایند تبدیل ایده تا محصول تاکید کرد و گفت: در حوزه فناوری ارتباطات ۲۰ شرکت نوپا در البرز فعالیت خود را آغاز کرده اند که موجب اشتغالزایی ۱۰ نفر به ازای هر شرکت شده است.