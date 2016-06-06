افزایش ۴۰ درصدی صادرات در ۱۴ گمرک استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نوروزی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر دارای ۱۴ گمرک است که ۱۱ گمرک در صادرات و واردات فعالیت دارد و سه گمرک نیز در زمینه واردات کالاهای ملوانی و تعاونی‌ مرزنشینان فعالیت دارند.

وی گفت: گمرکات منطقه ویژه اقتصادی ۱ و ۲ بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، خارگ، گناوه، دیر، کنگان، ریگ، بوالخیر و دیلم در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند.

مدیرکل گمرک بوشهر مهمترین محصولات صادراتی استان بوشهر را روغن پایه تصفیه اول، الکیل بنزن خطی، نرمال پارافین، مخلوط سرندی، گچ بنایی و پسماند حیوانات عنوان کرد و ادامه داد: امارات متحده عربی، هند، کویت، قطر، عراق و ویتنام نیز مقصد اصلی کالاهای صادراتی گمرکات استان بوشهر هستند.

وی درآمد گمرکات استان بوشهر در دو ماهه ابتدایی امسال را دو هزار و ۴۸۱ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: طی این مدت بیش از ۱۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۲۶۴ میلیون دلار از گمرکات استان وارد کشور شده است.

نوروزی از افزایش ۴۰ درصدی وزن کالاهای صادراتی استان بوشهر طی فرودین و اردیبهشت‌ماه امسال خبر داد و اضافه کرد: طی مدت یاد شده شش میلیون و ۴۹۱ هزار تن کالاهای غیرنفتی به‌انضمام میعانات گازی به ارزش دو ميليارد و ۷۴۸ ميليون دلار از استان بوشهر صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه این میزان صادرات دارای یک درصد رشد از نظر ارزش دلاری است، افزود: میزان صادرات صادرات کالاهای غیرنفتی و بدون احتساب میعانات گازی نیز طی این مدت افزایش ۲۶ درصدی وزن را داشته است.