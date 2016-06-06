به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه های «جشن رمضان»، سریال «پرده نشین»، گفتگوی شبانه «عقیق»، «شهر عزیز»، جشنواره فیلم های منتخب سینمایی، سخنرانی حجت الاسلام پناهیان، جزء خوانی قرآن کریم به عنوان ویژه برنامه های رمضانی شبکه پنج معرفی شدند. همچنین برخی از برنامه های روزانه شبکه نیز همچون «به خانه برمی گردیم»، «رنگین کمان»، «روزآمد» و «تا نیایش» نیز رنگ و بوی رمضانی به خود می گیرد.

نوزدهمین «جشن رمضان» امسال هرشب از حدود ساعت ۲۱:۴۵ به صورت زنده از شبکه پنج سیما به مهمانی چشمان مخاطبان می رود. این برنامه علاوه بر وجوه یک جشن شاد تلویزیونی امسال به موضوع توانمند سازی و اشتغال می پردازد. جشن رمضان امسال در باغ موزه قصر برگزار می شود.

«شهر عزیز» سفره پرشکوه افطاری رضوی با اجرای سید کاظم احمد زاده هر شب ساعت ۱۹ از مشهد مقدس به طور زنده دل های مخاطبان شبکه پنج را زائر حرم رضوی می کند و گوشه هایی از سفره پر شکوه افطار در حرم رضوی را برای مناسک سازی سفره های ساده افطاری به تصویر می کشد.

«شرح مشتاقی» عنوان برنامه سخنرانی مذهبی امسال شبکه پنج سیماست که با رویکرد محبت و مسیر سلوک به مدت ۳۰ دقیقه روی آنتن می رود. این برنامه به پوشش سلسله سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان در مسجد امام صادق (ع) می پردازد که هر روز ساعت ۱۰ پخش و تکرار آن ۳ بامداد است. همچنین سخنرانی حجت الاسلام رفیعی نیز هر روز قبل از افطار از حدود ساعت ۲۰ شب روی آنتن می رود.

«انس با قرآن» عنوان یکی از برنامه های معارفی شبکه پنج سیماست که هر روز ساعت ۱۳:۳۰دقیقه پخش و تکرار آن ساعت ۲ بامداد است. این برنامه پخش روزانه زنده یک جزء از قرآن کریم به صورت ترتیل با حضور قاریان ممتاز قرآن است که از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در ماه مبارک رمضان پخش می شود.

مجموعه تلویزیونی «پرده نشین» سریال رمضانی شبکه پنج سیماست که در ایام ماه مبارک رمضان هرشب ساعت ۲۳ پخش می شود. این سریال به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی تولید شده و داستان آن درباره زنی به نام هدی با بازی ویشکا آسایش است که پس از سال ها برای دریافت ارثیه پدری می‌آید اما برایش اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهد. این سریال به روحانیون و حضور آنها در محله‌ها و در کنار مردم توجه دارد و روی این موضوع متمرکز شده که روحانیون می‌توانند در حل مشکلات مردم به آنها کمک‌کنند. سریال تلویزیونی «پرده نشین» محصول شبکه یک بوده و در این سریال به سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی توجه می‌شود که در گذشته پررنگ بوده و اکنون هم در برخی شهرستان‌ها رایج است اما مردم در شهرهای بزرگ به دلیل سرعت فناوری از آن فاصله گرفته‌اند.

ویژه برنامه «عقیق» یک تاک شوی شبانه است که بعد از افطار مهمان خانه ها می شود. این برنامه به تهیه کنندگی محمد قنبری در ۳۰ قسمت تولید شده است. برنامه عقیق ترکیبی و مهمان محور است و رویکرد آن در اصل تجربه ناشناخته هاست. این برنامه با طراحی دکور جدید و تصویربرداری‌های دیجیتالی به لحاظ بصری فضایی کاملا معلق را به تصویر می کشد که این فضا، خطای دید را ایجاد می کند. به طوری که احساس می‌شود صحنه روی آب قرار دارد. بخش اصلی برنامه یعنی حضور مهمان‌ها به سه قسمت تقسیم می‌شود، قسمت اول مربوط به داستان زندگی این عزیزان قبل از روی آوردن به اسلام است. بخش بعدی چگونگی آشنایی آنان با اسلام و در نهایت پرداختن به آن برهه از زندگی شان که مسلمان شدند را نشان ‌می‌دهد. ساعت پخش این برنامه ۲۱ و تکرار آن در ساعات ۱۰ صبح و ۱۶ بعد از ظهر است.

آنتن شبکه پنج از ابتدای ماه مبارک رمضان ۲۴ ساعته می شود و «خلوتگه عارفان» عنوان ویژه برنامه سحر شبکه پنج سیماست که هر شب ساعت ۳ بامداد روی آنتن می رود. این ویژه برنامه این برنامه ترکیبی با بخش های مختلفی همچون سخنرانی، مناجات با خدا، دعای سحر با صدای مرحوم صالحی، موسوی قهار، مناجاتی، صحبت های مرحوم آیت الله تهرانی درباره فضلیت ماه مبارک رمضان، وله های مناسبتی ماه رمضان و... تهیه و تولید شده است.