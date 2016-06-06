انتقاد پاکستان از بی توجهی هند به روند مذاکرات دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «سرتاج عزيز» مشاور نخست وزير پاکستان طی اظهاراتی اعلام کرد که هند هيچگاه برای ايجاد فرصت مذاکره ميان اسلام آباد و دهلی نو قدمی بر نداشته است.

سرتاج عزيز تصريح کرد که دو کشور ۹ دسامبر سال گذشته تصميم گرفتند که مذاکرات ادامه يابد اما پس از حمله به پايگاه نيروی هوایی «پتان کوت» هند شاهد اقدامی از سو دهلی نو نبوديم.

لازم به ذکراست که «مانوهار پاریکار» وزير دفاع هند چندی پيش هشدار داد که احتمالاً گفتگوهای «اسلام آباد» و «دهلی نو» به سبب اقدامات نامناسب پاکستان عليه تروريسم به بن بست خواهد خورد.

پاريکر گفت که پاکستان تروريست‌ها را به خوب و بد تقسيم کرده و دست‌ تروريست‌های به اصطلاح خوب را برای انجام حملات عليه هند و افغانستان باز گذاشته است.

همچنین گفتنی است که حمله تروريستی به پايگاه هوايی پتان کوت در ژانويه سال گذشته موجب جنجالی جديد در روابط پر تنش هند و پاکستان تبديل شد.

بعد از این حمله دولت هند، گروه تروریستی «جیش محمد» پاکستان را مسئول این حمله دانست و عنوان کرد که تا بررسی کامل این پرونده توسط دولت اسلام آباد، مذاکرات به حالت تعلیق درخواهد آمد.