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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴

برای هفتمین روز از ابتدای امسال؛

هوای کرمانشاه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای کرمانشاه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

کرمانشاه- رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: هوای شهر کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار دارد.

ثریا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میانگین غلظت ذرات گرد و غبار موجود در هوای شهر کرمانشاه از ساعت ۱۲ شب تا ۹ صبح امروز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۲۱۷ میکروگرم بر مترمکعب بوده است.

رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بیشترین میزان غلظت ذرات گرد و غبار نیز بین ساعت ۷ تا ۸ صبح و به میزان ۴۲۰ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده است.

قربانی گفت: هم اکنون نیز میزان غلظت ذرات گرد وغبار در هوای کرمانشاه ۲۹۰ میکروگرم بوده که نشان دهنده وضعیت هشدار است.

وی با اشاره به کاهش غلظت گرد و غبار از ساعت ۸ صبح امروز به بعد، افزود: متاسفانه این روند کاهشی هم اکنون کند شده است.

قربانی در پایان خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال هوای کرمانشاه ۷ روز در وضعیت غیرسالم قرار داشته است.

کد مطلب 3677590

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