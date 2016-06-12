«به چاچالک سفر(سقوط) کنید» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اثر که رمانی کودکانه‌ و طنز است، نویسنده عنوان می کند: «علمای چاچالک اعتقاد دارند اگر کسی در خواب ببیند که گاوی در هوا پرواز می‌کند و مثل پرنده‌ها آواز می‌خواند هم احتمال خوشبختی او وجود دارد و هم احتمال بدبختی او. بهتر است گاوِ توی خواب پرواز نکند و بدون این که نشخوار کند گوشه‌ای ایستاده باشد و به افق خیره شده باشد. در چاچالک دیدن هر نوع خوابی، به‌جز یک مورد، آزاد است. اگر کسی خواب ببیند که کدخدا شده است، باید همان لحظه خودش را بیدار کند و برای اظهار ندامت پیش مشاوران کدخدا برود و تقاضای چهل روز کار داوطلبانه در معدن طلا و حمل سنگ‌های مستراح کند.»

در بخشی از کتاب «به چاچالک سفر(سقوط) کنید» آمده است: در چاچالک که با کوههای سیاه بلندی احاطه شده هیچ‌کس فکر نمی‌کند که ممکن است سرزمین دیگری در جهان وجود داشته باشد. چاچالکی ها فکر می‌کنند پشت کوه‌های سیاه و بلند، دنیا تمام می‌شود و بعد از آن به‌جز سیاهی و تاریکی چیزی وجود ندارد. هواپیمای کوچولویی در آن جا سقوط می‌کند. چهار نفر بازمانده‌ آن مجروح شده‌اند و مردم نمی‌دانند با آنها چگونه برخورد کنند. مهمانان ناخوانده در اولین‌روز محاکمه متوجه متفاوت بودن چاچالکی ها می‌شوند. چاچالکی ها ذخایر طلای بسیاری دارند، ولی فقط از آن یک استفاده می‌کنند: ساخت سنگ مستراح …

اکبرپور پیشتر در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره آثار جدید خود گفته بود: یک رمان جدید دارم که نگارشش تمام شده و نام موقت آن، «سقوط شیطان در چاچالک» است. این رمان را برای نوجوانان نوشته ام.

وی افزود: «سقوط شیطان در چاچالک» یک رمان طنز است و داستان آن از این قرار است که یک سرزمین خیالی به نام چاچالک وجود دارد که ساکنانش، جایی غیر از چاچالک را ندیده اند، بنابراین فکر می کنند همه دنیا، سرزمین خودشان است. تا این که یک روز هلی کوپتری در سرزمین شان سقوط می کند و متوجه می شوند که جاهای دیگر و مردمان دیگری وجود دارند.

اکبرپور در پاسخ به این سوال که نوجوانان کشور با وجود آثار ترجمه، سراغ آثار نویسندگان داخلی می روند یا خیر، گفت: در مورد خواندن یا نخواندن، باید بگویم که نوجوانان ما کتاب رمان می خوانند و خواندنشان بستگی به این دارد که اثر خواندنی باشد. مساله مانند موضوع جنس ایرانی و جنس خارجی است. سختی کار نویسندگان داخلی هم در این است که آن ها متعلق به یک کشور هستند و در مقابل آثار نویسندگان ۱۰۰ کشور قرار دارند.

احمد اکبرپور نویسنده پرتلاش ادبیات کودک و نوجوان، در سال ۱۳۴۹ به دنیا آمده و در شهرهای جهرم و شیرازبه دبستان و دبیرستان رفته و تحصیلات دانشگاهی را در مقطع کارشناسی رشتۀ روانشناسی در دانشگاه تهران به اتمام رسانده است.

وی موفق به کسب جوایز متعددی شده که به عنوان مثال می توان به کتاب «شب بخیر فرمانده» اشاره کرد که از سوی یونیسف برگزیده شده یا داستان «قطار آن شب» که جایزه کتاب سال را از آن خود کرده است .

انتشارات علمی و فرهنگی نیز دو کتاب «دختری ساکت با پرنده های شلوغ » و «اگر من خلبان بودم» را از او چاپ و منتشر کرده است.

عنوان: به چاچالک سفر(سقوط) کنید

نویسنده: احمد اکبرپور

تصویرگر: سارا طبیب‌زاده

تعداد صفحه: ۱۵۱

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۴