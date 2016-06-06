انتقاد یک نماینده از نحوه اداره مجلس و پاسخ لاریجانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش در جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر آئین‌نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، با انتقاد از نحوه اداره جلسه و وقت دادن به نمایندگان برای طرح نظرات خود، گفت: وزیر محترم کشور موضوع آسیب‌های اجتماعی را گزارش داد، نمایندگان هم دراظهارات خود همین را تکرار کردند.

وی ادامه داد: بنا نیست کسی بیاید در اینجا و مشکل کارخانه خود را مطرح کند؛ باید مشکلات قانون برنامه را در حوزه آسیب‌های اجتماعی توضیح دهد نه اینکه وقت نمایندگان را بگیرد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس تاکید کرد: خواهش من این است که شأن و اقتدار مجلس حفظ شود و نمایندگانی که حرفی برای گفتن دارند، امکان صحبت داشته باشند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: شما هم فرصتی یافتید و نظرات خود را گفتید، البته تذکر شما وارد است، چون برخی دوستان مسائل منطقه‌ای را گفتند، اما چون به هر حال ابتدای کار است، ما عبور کردیم.