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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

در جلسه علنی امروز صورت گرفت؛

انتقاد یک نماینده از نحوه اداره مجلس و پاسخ لاریجانی

انتقاد یک نماینده از نحوه اداره مجلس و پاسخ لاریجانی

نماینده مردم صومعه‌سرا نسبت به نحوه اداره جلسه و بیان مطالب غیرمرتبط توسط نمایندگانی که از هیأت رئیسه وقت می‌گیرند، انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش در جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر آئین‌نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، با انتقاد از نحوه اداره جلسه و وقت دادن به نمایندگان برای طرح نظرات خود، گفت: وزیر محترم کشور موضوع آسیب‌های اجتماعی را گزارش داد، نمایندگان هم دراظهارات خود همین را تکرار کردند.

وی ادامه داد: بنا نیست کسی بیاید در اینجا و مشکل کارخانه خود را مطرح کند؛ باید مشکلات قانون برنامه را در حوزه آسیب‌های اجتماعی توضیح دهد نه اینکه وقت نمایندگان را بگیرد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس تاکید کرد: خواهش من این است که شأن و اقتدار مجلس حفظ شود و نمایندگانی که حرفی برای گفتن دارند، امکان صحبت داشته باشند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: شما هم فرصتی یافتید و نظرات خود را گفتید، البته تذکر شما وارد است، چون برخی دوستان مسائل منطقه‌ای را گفتند، اما چون به هر حال ابتدای کار است، ما عبور کردیم.

کد مطلب 3677605

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