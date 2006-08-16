به گزارش خبرگزاري مهر، واحد خبر حوزه هنري اعلام كرد برنامه اين دوره سالن كوچك حوزه هنري كه از 31 تيرماه آغاز شده و تا پايان شهريور ادامه خواهد داشت، به نمايش فيلم هاي بيوگرافيك اختصاص دارد و مربوط به زندگي و شخصيت هاي مطرح تاريخ جهان است.

علاوه بر اين فيلم ها، هر هفته يك فيلم از كنسرت هاي بتهوون نيز به نمايش گذاشته مي شود. اين هفته فيلم كنسرت "سمفوني شماره پنج بتهوون" سانس 16 روزهاي 30 و 31 مرداد و همچنين سانس 18 دوم شهريور براي علاقمندان به نمايش درمي آيد.

"ايوان مخوف" سرگئي آيزنشتاين سانس 16 روز 28 مرداد، "باري ليندون" استنلي كوبريك سانس 18 روز 28 مرداد، "ايوان مخوف 2" سانس 16 روزهاي 28 و 29 مرداد، "بن هور" ويليام وايلر سانس 18 روز 29 مرداد، "مرگ در ونيز" لوكينو ويسكونتي سانس 18 روزهاي 30 و 31 مرداد و "زورباي يوناني" مايكل كاكويانيس سانس 16 روز دوم شهريور به نمايش درخواهند آمد.

عموم علاقمندان براي ديدن اين فيلم ها مي توانند به سالن كوچك حوزه هنري واقع در تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه مراجعه كنند.