ایستگاه خواجه عبدالله انصاری بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با حضور شهردار تهران یکی از ایستگاه های خط سه مترو مورد بهره برداری قرار گرفت.

ایستگاه خواجه عبدالله انصاری در زیر بنایی به مساحت ۱۵ هزار متر مربع احداث شده و برای احداث آن ۸۵ هزار متر مربع خاکبرداری انجام شده، همچنین ۵ هزار تن میلگرد و ۴۲ هزار متر مکعب بتن ریزی شده است. این ایستگاه ۱۴ پله برقی دارد.

به گزارش مهر، پروژه خط سه متروی تهران با هدف اتصال جنوب غربی شهر تهران به شمال شرق آن و کاهش ترافیک شهری در این کریدور در حال بهره برداری است، این خط با عبور از نقاط ترافیکی مانند میدان راه آهن، میدان ولیعصر (عج)، تقاطع بهشتی و شریعتی و تقاطع با خطوط دیگر مترو مانند یک، چهار، شش و هفت نقش عمده ای در جابجایی های شهری دارد.

گفتنی است سال گذشته شهردار تهران در مراسمی با حضور رئیس جمهور بخش شمالی خط سه مترو را به بهره برداری رساند.