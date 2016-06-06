انهدام ۲ باند بزرگ مواد مخدر در سیستان/کشف ۲ تن و ۱۹۷ کیلو تریاک

به گزارش خبرگزاری مهر سردارحسین رحیمی گفت: مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و رصد مداوم باندهای توزیع کننده مواد افیونی یکی از مهمترین وظایف پلیسی است که به طور شبانه روزی در استان سیستان و بلوچستان در حال انجام است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در نتیجه رصد و انجام اقدامات شبانه روزی پلیسی،مأموران انتظامی شهرستان سراوان،یک باند بزرگ را که با استفاده از چهار دستگاه خودرو سبک، قصد جابه جایی مقادیر زیادی مواد مخدر در منطقه «کوهک و گشت» را داشت شناسایی کردند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در این عملیات شبانه، پس از اینکه اعضای این باند مسلح با مأموران درگیر شدند، سه قاچاقچی مسلح به همراه یک قبضه سلاح دستگیر و مأموران با توقیف چهار دستگاه خودرو موفق به کشف یک تن و ۶۴۷ کیلو تریاک شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از اجرای یک عملیات دیگر خبر داد و گفت: در این عملیات شبانه مأموران انتظامی شهرستان مهرستان و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان،یک باند دیگر از قاچاقچیان مسلح را که با استفاده از یک دستگاه خودرو تویوتا وانت در حال جا به جایی مواد مخدر در محور های فرعی بودند شناسایی کرده و پس از مدتی تعقیب و گریز پلیسی، اعضای این باند با به جا گذاشتن خودروی حامل ۵۵۰ کیلوگرم تریاک از محل متواری شدند.