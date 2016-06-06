توقیف محموله مواد غذایی و لوازم آرایشی قاچاق ۱۰میلیاردی

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ برزو همتی گفت: در جریان اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا در منطقه ملارد، برابر اخبار به دست آمده از منابع اطلاعاتی مبنی بر قاچاق مواد غذایی توسط فردی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی با تشکیل تیم عملیاتی و هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از انبار شناسایی شده، ۴۸۷ هزار و ۳۵۰ قلم انواع مواد غذایی و لوازم آرایشی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف کردند.

سرهنگ همتی گفت: در این راستا یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.