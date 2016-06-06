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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

توقیف محموله مواد غذایی و لوازم آرایشی قاچاق ۱۰میلیاردی

توقیف محموله مواد غذایی و لوازم آرایشی قاچاق ۱۰میلیاردی

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از شناسایی و توقیف محموله مواد غذایی و لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ برزو همتی گفت: در جریان اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا در منطقه ملارد، برابر اخبار به دست آمده از منابع اطلاعاتی مبنی بر قاچاق مواد غذایی توسط فردی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی با تشکیل تیم عملیاتی و هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از انبار شناسایی شده، ۴۸۷ هزار و ۳۵۰ قلم انواع مواد غذایی و لوازم آرایشی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف کردند.

سرهنگ همتی گفت: در این راستا یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.

کد مطلب 3677645

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