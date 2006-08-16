خشم رژيم اسرائيل از حمايت بشار اسد از مقاومت بر ضد اشغالگري

به گزارش خبرگزاري مهر،"مارك رگيو" سخنگوي وزارت امور خارجه رژيم اسرائيل در گفتگو با خبرگزاري فرانسه درباره سخنراني روز گذشته بشاراسد، رئيس جمهوري سوريه درباره درگيري لبنان و اسرائيل ادعا كرد:"با اين سخنراني، سوريه نشان داد كه گزينه استراتژيكش مبتني بر پيوند با افراط گرايان است ".



وي درادامه ادعاهاي بي پايه واساس خود در تلاش براي نشان دادن چهره صلح طلبانه از رژيم متجاوز و نامشروع اسرائيل افزود :" سوريه بخشي از محورشرارت است كه شامل حماس ، جهاد اسلامي ، حزب الله و ايران است و تا زماني كه به اين محور تعلق دارد، هيچ شخص عاقلي قادرنيست آن را بخشي از اردوگاه صلح تلقي كند" .



بشار اسد در سخنراني آتشين خود در پارلمان سوريه از مقاومت حزب الله در برابر تهاجم گسترده اسرائيل به لبنان تمجيد و قدرداني كرد .

وي دراين سخنراني از قدرتهاي غربي به شدت انتقاد كرد و اظهارداشت كه انتظارندارد به زودي با اسرائيل صلح كند .

اسرائيل بارها سوريه را به حمايت از حزب الله طي در گيري باخود متهم كرده است .