به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، معصومه آقاپور نماینده مردم شبستر در نطق میان‌دستور گفت: ایران تهران نیست، مردم شهرستان‌ها در حداقل‌ها زندگی می‌کنند. چیزی که آنها را اذیت می‌کند، تبعیض است.

آقاپور ادامه داد: آرزوی گروهی از زنان در این شهرستان‌ها ساخت راه‌های بین روستایی است تا دیگر کفش‌های گلی را نشویند.

وی با انتقاد از افزایش نرخ بیکاری در شهرستان‌ها گفت: بیکاران فرهیخته از مشکلات اساسی ما هستند.

نماینده شبستر از دولت خواست یک سوم بودجه سمینارها و تشریفات را کاهش داده و به بهسازی راه‌های روستایی اختصاص دهد که در این صورت در طول یک سال همه راه‌های روستایی آسفالت می‌شود.

آقاپور تصریح کرد: مجلس باید محوریتش تغییر کرده و از شعارزدگی دور شده و به سمت عملکرد برود تا شکاف‌ها به حداقل برسد.

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: بیایید نقش زنان در جامعه و مشارکت سیاسی را جدی بگیریم و برای مجلسی که محوریتش درمان مشکلات کشور است، نسخه المثنی صادر نکنیم.