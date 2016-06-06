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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹

نماینده شبستر:

با کاهش یک سوم بودجه تشریفات تمام راه‌های روستایی آسفات می‌شود

با کاهش یک سوم بودجه تشریفات تمام راه‌های روستایی آسفات می‌شود

نماینده مردم شبستر گفت: اگر یک سوم بودجه سمینارها و تشریفات کاهش یابد، در طول یک سال همه راه‌های روستایی آسفالت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، معصومه آقاپور نماینده مردم شبستر در نطق میان‌دستور گفت: ایران تهران نیست، مردم شهرستان‌ها در حداقل‌ها زندگی می‌کنند. چیزی که آنها را اذیت می‌کند، تبعیض است.

آقاپور ادامه داد: آرزوی گروهی از زنان در این شهرستان‌ها ساخت راه‌های بین روستایی است تا دیگر کفش‌های گلی را نشویند.

وی با انتقاد از افزایش نرخ بیکاری در شهرستان‌ها گفت: بیکاران فرهیخته از مشکلات اساسی ما هستند.

 نماینده شبستر از دولت خواست یک سوم بودجه سمینارها و تشریفات را کاهش داده و به بهسازی راه‌های روستایی اختصاص دهد که در این صورت در طول یک سال همه راه‌های روستایی آسفالت می‌شود.

آقاپور تصریح کرد: مجلس باید محوریتش تغییر کرده و از شعارزدگی دور شده و به سمت عملکرد برود تا شکاف‌ها به حداقل برسد.

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: بیایید نقش زنان در جامعه و مشارکت سیاسی را جدی بگیریم و برای مجلسی که محوریتش درمان مشکلات کشور است، نسخه المثنی صادر نکنیم.

کد مطلب 3677653

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