به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی احمدی تبار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر جابجایی مقادیری کالای قاچاق توسط فردی با یک دستگاه کامیون کشنده از استان های جنوبی کشور به پایتخت، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در عوارضی اندیمشک - خرم آباد مستقر شده و با مشاهده کامیون آن را توقیف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان اظهار داشت: با دستگیری راننده، در بازرسی از خودرو یاد شده هفت هزار و ۱۶۰ قلم انواع ظروف آشپزخانه و آبمیوه خارجی قاچاق فاقد مجوز گمرکی کشف شد.

سرهنگ احمدی تبار در ادامه خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را پنج میلیارد ریال اعلام کردند.