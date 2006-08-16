به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان،"اركي توميويا " وزير امورخارجه فنلاند كه در حال حاضر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد در گفتگو با روزنامه فنلاندي "واسا بلات" همچنين تصريح كرد : قطعنامه 1701 سازمان ملل درباره لبنان مي تواند نقطه آغازي براي برقراري روند صلح در منطقه به شمار آيد .

وي با بيان اينكه روند بهبود سازي روابط ميان اسرائيل و فلسطيني ها بايد ادامه پيدا كند ، اظهار داشت : لبنان در غير اين صورت نمي تواند به صلحي پايدار دست يابد .

وزير امورخارجه فنلاند در ادامه با انتقاد از سياستهاي ضد تروريستي آمريكا خاطر نشان كرد : آمريكا اوضاع لبنان را به نوعي مبارزه با تروريسم مي خواند اين در حالي است كه شرايط كنوني زمينه افزايش تروريسم را هموار مي كند .

از سوي ديگر " ماتي ونهانن" نخست وزير فنلاند در نامه اي به "فواد سنيوره" تصريح كرد : اتحاديه اروپا خواستار افزايش تلاشهاي سازمان ملل براي بهبود اوضاع منطقه و لبنان است .

وي همچنين خاطر نشان كرد : مقامهاي لبنان و اسرائيل بايد با رايزني هاي آتي خود، راهكاري را براي تسريع در پايان دادن به وضعيت كنوني منطقه پيدا كنند.