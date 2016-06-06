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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸

معاون بنادر و دریانوردی هرمزگان:

بندر شهید رجایی به شکبه جامع اطفای حریق تجهیز می‌شود

بندر شهید رجایی به شکبه جامع اطفای حریق تجهیز می‌شود

بندرعباس - معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پیشرفت ۳۳ درصدی طرح احداث شبکه جامع اطفای حریق در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، عباس کمالی اظهارداشت: با راه‌اندازی شبکه اطفای حریق، نیاز بندر شهید رجایی به بخش مهمی از زیرساخت های پدافند غیر عامل مرتفع می شود.

وی بیان داشت: با عملیاتی شدن این طرح، ضمن بالا رفتن ضریب ایمنی برای پیشگیری از حوادث آتش سوزی، این بندر برای مقابله با شرایط بحرانی نیز آماده تر می شود.

معاون مهندسی عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: احداث مخزن۲هزار متر مکعبی، ایستگاه پمپاژ و پست برق در بندر شهید رجایی، ساخت مخزن ۲ هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ در زون نفتی بندر خلیج فارس از مهم ترین بخش های طرح شبکه اطفای حریق بزرگترین مجموعه بندری کشور است.

کمالی احداث خط لوله اطفای حریق بندر شهید رجایی و بندر خلیج فارس به طول ۴۷ هزار متر شامل کانال کنی، زیرسازی، لوله گذاری و روسازی مجدد را از دیگر مراحل این طرح عنوان کرد.

وی از اشتغالزایی بالغ بر ۱۰۰ نفر در این طرح سخن به میان آورد و اضافه کرد: این طرح با اعتباری قریب به ۴۴۰ میلیارد ریال از شهریور ۹۴ آغاز شده و قرار است طی دو سال اجرایی شود.

کد مطلب 3677672

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