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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین:

ظرفیت پرورش ماهیان خوراکی در قزوین تا ۴ برابر قابل افزایش است

ظرفیت پرورش ماهیان خوراکی در قزوین تا ۴ برابر قابل افزایش است

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با استفاده از قابلیت رودخانه شاهرود در بخش های الموت غربی و شرقی، ظرفیت پرورش ماهیان خوراکی در استان تا چهار برابر قابل افزایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان، نیازعلی ابراهیمی پاک در این باره اظهار کرد: در حال حاضر سالیانه دو هزار و ۵۰۰ تن ماهی خوراکی در استان تولید می شود.

وی از حاشیه رودخانه شاهرود در بخش های الموت غربی و شرقی به عنوان یک مکان بسیار مستعد برای پرورش ماهی خوراکی یاد و اظهارکرد: برای پرورش ماهیان خوراکی در این منطقه از سرمایه گذاران حمایت خواهیم کرد.

ابراهیمی پاک، تشکیل تعاونی های روستایی را برای توسعه فعالیت های مربوط به شیلات و آبزی پروری ضروری دانست و اظهار داشت: در هر نقطه از استان که دارای شرایط مساعد بوده و منابع آبی به میزان لازم و کافی وجود داشته باشد، می توان به در حوزه شیلات و آبزی پروری فعالیت داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان با اشاره به لزوم افزایش سرانه مصرف ماهی در سطح جامعه بویژه نسل نوجوان و جوان، افزود: با استفاده از ظرفیت های موجود برای پرورش ماهیان خوراکی، می توان ضمن اشتغال زایی و کمک به اقتصاد استان و کشور، به تولید غذای سالم برای جامعه پرداخت.

۱۹۹ واحد در استان قزوین به کار پرورش ماهیان خوراکی می پردازند.

کد مطلب 3677682

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