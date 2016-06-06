ظرفیت پرورش ماهیان خوراکی در قزوین تا ۴ برابر قابل افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان، نیازعلی ابراهیمی پاک در این باره اظهار کرد: در حال حاضر سالیانه دو هزار و ۵۰۰ تن ماهی خوراکی در استان تولید می شود.

وی از حاشیه رودخانه شاهرود در بخش های الموت غربی و شرقی به عنوان یک مکان بسیار مستعد برای پرورش ماهی خوراکی یاد و اظهارکرد: برای پرورش ماهیان خوراکی در این منطقه از سرمایه گذاران حمایت خواهیم کرد.

ابراهیمی پاک، تشکیل تعاونی های روستایی را برای توسعه فعالیت های مربوط به شیلات و آبزی پروری ضروری دانست و اظهار داشت: در هر نقطه از استان که دارای شرایط مساعد بوده و منابع آبی به میزان لازم و کافی وجود داشته باشد، می توان به در حوزه شیلات و آبزی پروری فعالیت داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان با اشاره به لزوم افزایش سرانه مصرف ماهی در سطح جامعه بویژه نسل نوجوان و جوان، افزود: با استفاده از ظرفیت های موجود برای پرورش ماهیان خوراکی، می توان ضمن اشتغال زایی و کمک به اقتصاد استان و کشور، به تولید غذای سالم برای جامعه پرداخت.

۱۹۹ واحد در استان قزوین به کار پرورش ماهیان خوراکی می پردازند.