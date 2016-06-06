عبدالجلیل غیادی در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح این اتفاق در صنعت اسب عنوان کرد: طبق ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروري در جمهوری اسلامی صراحتا وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی رسمی ثبت، آزمایش، میکروچيپ گذاری و صدور شناسنامه اسب کشور شناخته شده است که این وزراتخانه در دوسال گذشته طی تفاهم نامه اي، بخشي از وظایف و اختیارات خود را در هويت بخشي اسب، به فدراسیون سوارکاری تفویض نموده است! لیکن فدراسیون سواركاري، ضمن عدم رعایت مفاد و بندهاي تفاهم نامه، اخیرا اقدام به رونمايي پيش نويس مخدوش کتاب تبار نامه اسب ترکمن کرده که موجبات اعتراض استادان، مالکان و عاشقان اسب ترکمن را فراهم آورده است.

وی ادامه داد: اعتراضات مکرر اعضای موثر کارگروه اسب ترکمن و نامه نگاری های مالکان اسب ترکمن مبنی بر مخدوش بودن اطلاعات این تبارنامه مورد توجه قرار نگرفته است، تا جایی که موجب استعفا دسته جمعي اعضا موثر کارگروه تخصصی اسب ترکمن شده و مالکان نیز به نمایندگان مجلس و مسئولان جهاد برای استمداد و رسيدگي پناه آورده اند. اين‌ها در حالي است كه مركز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد كشاورزي به عنوان كارفرماي دولتي، كوچكترين نظارت و دخالتي در كار فدراسيون در صدور شناسنامه ها و تدوين كتاب تبارنامه مخدوش فدراسيون سواركاري نكرده است!

مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه صنعت اسب و سوارکاری خراسان تصریح کرد: يعني فدراسيون با خودسري تمام و بدون نظارت جهاد و بدون مشورت مالكان و خبرگان شجره نامه، به كار صدور شناسنامه هاي مخدوش خود ادامه داده و ذخائر ژننيكي و فرهنگي و يكي از بهترين پايه هاي توسعه اقتصاد مقاومتي و ارز آور و اشتغال زاي كشور ايران را در خطر اضمحلال و بي هويتي قرار داده است! حال أكثريت قريب باتفاق توليد كنندگان و مالكان اسبهاي تركمن ايران در سراسر كشور با سردر گمي و ناهويتي زيانباري روبرو شده اند كه با عدم نظارت جهاد و تكرار اشتباهات فدراسيون سواركاري، زنگ خطر نابودي اين ميراث فرهنگي و ژنتيكي منحصر بفرد به‌صدا در آمده است!

وی متذکر شد: در این مقطع زمانی حساس به نظر می رسد چاپ تبارنامه مخدوش بدون پیروی از استانداردهای جهانی صدمه بزرگی به هویت اسب ترکمن وارد خواهد کرد و ممکن است در آینده بنابر استناد تبارنامه مخدوش هویت این یادگار ملی موجب اضمحلال و صنعت اسب و هویت اسب ترکمن دچار مخاطره شود.

مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه صنعت اسب و سوارکاری خراسان شمالی در پایان یادآور شد: برنامه‌ریزی ها و سیاست‌های اشتباه متولیان اسب کشور، باعث از بین رفتن ذخایر ژنتیکی اسب‌های بومی شده و امروزه تعداد اسب‌های خالص ترکمن به‌ شدت کاهش یافته است. با اقدامات فدراسيون هر روز درصد و تعداد اسب‌هاي تركمن تبارنامه كمتر شده و علي‌رغم سياست‌هاي غلط فدراسيون و انفعال شديد جهاد، فقط اين خبرگان و ياران راستين و عاشقان اسب تركمن ايران هستند كه با هزينه‌هاي سرسام آور و با چنگ و دندان به توليد و پرورش اسب‌هاي خالص تركمن ادامه مي‌دهند.